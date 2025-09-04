Ritkán látni focipályán olyan brutális belépőt, mint amelyet Azeem Abdulai bemutatott, ugyanis kis híján lerúgta az ellenfele fejét.
A 28. percben a Leyton Orient 22 éves játékosa,
Azeem Abdulai magasra emelt lábbal érkezett a párharcba, amelynek során szerencsétlen módon eltalálta a hazaiak védőjét, Carl Johnstont.
A brutális megmozdulás után azonnal pályára sietett az orvosi stáb, és bár
Johnston néhány percnyi ápolás után folytatni tudta a játékot, a jelenet láttán sokan felszisszentek, míg a játékvezető habozás nélkül a piros lapot mutatta fel Abdulainak.
Az esetről készült videó gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon, ahol megosztotta a szurkolókat a belépő megítélése.
Több hozzászóló hangsúlyozta, hogy Abdulai mozdulata inkább ügyetlenség volt, mint szándékos durvaság:
Semmi rosszindulat nem volt benne, csak lassan érkezett, és szerencsétlenül tartotta a lábát a magas labdánál.
Mások szerint bár a szabályok alapján jogos volt a kiállítás, túlzás volt „horrorbelépőként” emlegetni az esetet.
Akadt olyan szurkoló is, aki viccesen megjegyezte: „Alig érte el, talán inkább szimulálásért kellett volna sárgát adni – de lehet az is túl szigorú lett volna.”
A hozzászólásokból kitűnik, hogy a közönség többsége Abdulait vétlennek látta, nem pedig olyannak, aki durva és aki tudatosan akart sérülést okozni.
Érdekes módon a kiállítás nem törte meg a kelet-londoni gárdát: az Orient magabiztosan megtartotta az előnyét, és végül 3-1-es győzelmével biztosan lépett tovább a sorozatban.