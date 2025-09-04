Live
A futballpályán néha egyetlen pillanat határozza meg, miről beszélnek a szurkolók a lefújás után, ez történt kedden este is, amikor a Peterborough United a Leyton Orient együttesét fogadta az EFL Trophy küzdelmeiben. Bár a vendégek magabiztos, 3-1-es győzelmet arattak, a mérkőzés mégis egy brutális belépő miatt maradt emlékezetes.

Ritkán látni focipályán olyan brutális belépőt, mint amelyet Azeem Abdulai bemutatott, ugyanis kis híján lerúgta az ellenfele fejét.

brutális, Azeem Abdulai #47 of Leyton Orient F.C. participates in the Sky Bet League 1 match between Bolton Wanderers and Leyton Orient at the Toughsheet Stadium in Bolton, England, on February 22, 2025. (Photo by MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Sok szurkoló megvédte Azeem Abdulait a brutális belépője után
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Brutális belépő borzolta a kedélyeket

A 28. percben a Leyton Orient 22 éves játékosa, 

Azeem Abdulai magasra emelt lábbal érkezett a párharcba, amelynek során szerencsétlen módon eltalálta a hazaiak védőjét, Carl Johnstont.

A brutális megmozdulás után azonnal pályára sietett az orvosi stáb, és bár 

Johnston néhány percnyi ápolás után folytatni tudta a játékot, a jelenet láttán sokan felszisszentek, míg a játékvezető habozás nélkül a piros lapot mutatta fel Abdulainak.

Szurkolói reakciók: horror vagy szerencsétlen mozdulat?  

Az esetről készült videó gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon, ahol megosztotta a szurkolókat a belépő megítélése.  

Több hozzászóló hangsúlyozta, hogy Abdulai mozdulata inkább ügyetlenség volt, mint szándékos durvaság: 

Semmi rosszindulat nem volt benne, csak lassan érkezett, és szerencsétlenül tartotta a lábát a magas labdánál.

Mások szerint bár a szabályok alapján jogos volt a kiállítás, túlzás volt „horrorbelépőként” emlegetni az esetet. 

Akadt olyan szurkoló is, aki viccesen megjegyezte: „Alig érte el, talán inkább szimulálásért kellett volna sárgát adni – de lehet az is túl szigorú lett volna.”  

A hozzászólásokból kitűnik, hogy a közönség többsége Abdulait vétlennek látta, nem pedig olyannak, aki durva és aki tudatosan akart sérülést okozni.

Érdekes módon a kiállítás nem törte meg a kelet-londoni gárdát: az Orient magabiztosan megtartotta az előnyét, és végül 3-1-es győzelmével biztosan lépett tovább a sorozatban.  

