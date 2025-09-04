Ritkán látni focipályán olyan brutális belépőt, mint amelyet Azeem Abdulai bemutatott, ugyanis kis híján lerúgta az ellenfele fejét.

Sok szurkoló megvédte Azeem Abdulait a brutális belépője után

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Brutális belépő borzolta a kedélyeket

A 28. percben a Leyton Orient 22 éves játékosa,

Azeem Abdulai magasra emelt lábbal érkezett a párharcba, amelynek során szerencsétlen módon eltalálta a hazaiak védőjét, Carl Johnstont.

A brutális megmozdulás után azonnal pályára sietett az orvosi stáb, és bár

Johnston néhány percnyi ápolás után folytatni tudta a játékot, a jelenet láttán sokan felszisszentek, míg a játékvezető habozás nélkül a piros lapot mutatta fel Abdulainak.

Oh my GOODNESS. 😳



That is an absolutely HORRID tackle from Azeem Abdulai, who is shown a straight red card.



The Peterborough player was able to exit by his own strength. 🤕#LOFC #OneOrient @OrientOutlook pic.twitter.com/qCvDdETCMI — TheLeytonOrientWay | Luke (@theOrientway) September 2, 2025

Szurkolói reakciók: horror vagy szerencsétlen mozdulat?

Az esetről készült videó gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon, ahol megosztotta a szurkolókat a belépő megítélése.

Több hozzászóló hangsúlyozta, hogy Abdulai mozdulata inkább ügyetlenség volt, mint szándékos durvaság:

Semmi rosszindulat nem volt benne, csak lassan érkezett, és szerencsétlenül tartotta a lábát a magas labdánál.

Mások szerint bár a szabályok alapján jogos volt a kiállítás, túlzás volt „horrorbelépőként” emlegetni az esetet.

Akadt olyan szurkoló is, aki viccesen megjegyezte: „Alig érte el, talán inkább szimulálásért kellett volna sárgát adni – de lehet az is túl szigorú lett volna.”

A hozzászólásokból kitűnik, hogy a közönség többsége Abdulait vétlennek látta, nem pedig olyannak, aki durva és aki tudatosan akart sérülést okozni.

Érdekes módon a kiállítás nem törte meg a kelet-londoni gárdát: az Orient magabiztosan megtartotta az előnyét, és végül 3-1-es győzelmével biztosan lépett tovább a sorozatban.