Úgy tűnik, az újabb vereséget már nem engedhették meg maguknak a spanyol rendfenntartók. A vasárnap botrányos körülmények között véget ért Vuelta a Espana háromhetes kerékpáros körversenyen nem bírtak el az utcára vonuló tömeggel, így a Madridba érkező Marseille-drukkerek kapták meg a brutális verést.
A Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-találkozóra érkező francia drukkerekkel a Bernabéu-stadion előtt bőséggel kaptak könnygázt, gumibotot és kisebb lovasrohamot, az ezúttal bekeményítő hatóságoktól.
A Marca cikke szerint a beléptetés is sokkal szigorúbb volt, mint azt eddig megszokhatták a vendég drukkerek. A kapuban az érvényes jegyek mellett egy érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet is fel kellett mutatni, és a korábbiaknál jóval alaposabb volt a ruházat és a csomagok átvizsgálása. A biztonságiak még a pénztárcákba és a cigarettás dobozokba is belekukkantottak.
Szigorúan tilos volt bármilyen állami, de főleg palesztin zászlót bevinni, miután a Vueltán éppen a palesztin párti, Izrael ellenes tüntetők okoztak káoszt. Akinél mégis palesztin zászlót találtak, azzal a kukába dobatták azt.
Miközben Madridban az UEFA és a spanyol sporttörvény paragrafusaira hivatkoztak, addig Bilbaóban óriási, több tíz méter hosszú drapérián hirdették a palesztinok melletti kiállást.