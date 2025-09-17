Úgy tűnik, az újabb vereséget már nem engedhették meg maguknak a spanyol rendfenntartók. A vasárnap botrányos körülmények között véget ért Vuelta a Espana háromhetes kerékpáros körversenyen nem bírtak el az utcára vonuló tömeggel, így a Madridba érkező Marseille-drukkerek kapták meg a brutális verést.

A spanyol rendőrök ezúttal brutálisan lépetek fel a szurkolókkal szemben

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Brutális rendőri fellépés

A Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-találkozóra érkező francia drukkerekkel a Bernabéu-stadion előtt bőséggel kaptak könnygázt, gumibotot és kisebb lovasrohamot, az ezúttal bekeményítő hatóságoktól.

Marseille fans are causing chaos near the Santiago Bernabéu



pic.twitter.com/Nc87U4VZgJ — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) September 16, 2025

A Marca cikke szerint a beléptetés is sokkal szigorúbb volt, mint azt eddig megszokhatták a vendég drukkerek. A kapuban az érvényes jegyek mellett egy érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet is fel kellett mutatni, és a korábbiaknál jóval alaposabb volt a ruházat és a csomagok átvizsgálása. A biztonságiak még a pénztárcákba és a cigarettás dobozokba is belekukkantottak.

Szigorúan tilos volt bármilyen állami, de főleg palesztin zászlót bevinni, miután a Vueltán éppen a palesztin párti, Izrael ellenes tüntetők okoztak káoszt. Akinél mégis palesztin zászlót találtak, azzal a kukába dobatták azt.

Security guards at Santiago Bernabeu blocked a man from entering until he threw his Palestinian flag into the bin. This is pure discrimination.



I’d like to remind the club that there is an official Real Madrid supporters’ group in Gaza, or whatever is left of it. @realmadrid pic.twitter.com/vgaFWcgJZh — Leyla Hamed (@leylahamed) September 16, 2025

Miközben Madridban az UEFA és a spanyol sporttörvény paragrafusaira hivatkoztak, addig Bilbaóban óriási, több tíz méter hosszú drapérián hirdették a palesztinok melletti kiállást.