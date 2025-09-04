Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Moszkvába utazik Zelenszkij? Az ukrán elnök bejelentést tett

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a labdarúgó NB II 6. fordulójában csak egy mérkőzést nem sikerült végigjátszani, ez a Kecskemét–Honvéd volt. A felázott kecskeméti pálya futballra teljesen alkalmatlan volt, a 28. percben a játékvezető az öltözőbe is rendelte a csapatokat, folytatás pedig már nem volt. A Budapest Honvéd most elmondta, mikor fejezik be a találkozót.

Szeptember első napján számoltunk be arról, hogy elmosta a Magyarországon áthaladó zivatar a Kecskemét-Budapest Honvéd NB II-es mérkőzést. A KTE kispadján Tímár Krisztián bemutatkozott, az éllovas Honvéd pedig tovább növelte volna az előnyét az élen, csakhogy a 28. percben Takács Tamás játékvezető félbeszakította a mérkőzést. A kipestiek élő adásában látható volt, hogy a vihar miatt felázott pálya teljesen alkalmatlan volt a focira. A vendég szurkolók meglehetősen feszültek voltak emiatt, különösen azok, akik leutaztak Kecskemétre, hogy megnézzék a kedvenceiket.

A Budapest Honvéd készen áll a folytatásra
A Budapest Honvéd készen áll a folytatásra
Fotó: Erdos Laszlo      Elmedia / Budapest Honvéd FC

A Budapest Honvéd szeptember közepén lép pályára a Kecskemét ellen

A kispestiek a hivatalos honlapjukon adtak hírt arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottságának döntése értelmében az összecsapást a 28. perctől folytatják a felek, mégpedig 2025. szeptember 17-én, szerdán, 19.00-tól. Ezzel egyidejűleg az is eldőlt, hogy a találkozót élőben tűzi műsorára az M4 Sport.

A Honvéd az idei szezonban szépen teljesít az NB II-ben, öt lejátszott mérkőzéssel a háta mögött négy győzelem és egy vereség a mérlege.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!