Szeptember első napján számoltunk be arról, hogy elmosta a Magyarországon áthaladó zivatar a Kecskemét-Budapest Honvéd NB II-es mérkőzést. A KTE kispadján Tímár Krisztián bemutatkozott, az éllovas Honvéd pedig tovább növelte volna az előnyét az élen, csakhogy a 28. percben Takács Tamás játékvezető félbeszakította a mérkőzést. A kipestiek élő adásában látható volt, hogy a vihar miatt felázott pálya teljesen alkalmatlan volt a focira. A vendég szurkolók meglehetősen feszültek voltak emiatt, különösen azok, akik leutaztak Kecskemétre, hogy megnézzék a kedvenceiket.

A Budapest Honvéd készen áll a folytatásra

Fotó: Erdos Laszlo Elmedia / Budapest Honvéd FC

A Budapest Honvéd szeptember közepén lép pályára a Kecskemét ellen

A kispestiek a hivatalos honlapjukon adtak hírt arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottságának döntése értelmében az összecsapást a 28. perctől folytatják a felek, mégpedig 2025. szeptember 17-én, szerdán, 19.00-tól. Ezzel egyidejűleg az is eldőlt, hogy a találkozót élőben tűzi műsorára az M4 Sport.

A Honvéd az idei szezonban szépen teljesít az NB II-ben, öt lejátszott mérkőzéssel a háta mögött négy győzelem és egy vereség a mérlege.