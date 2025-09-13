A Bundesliga harmadik fordulójának péntek esti nyitómeccsén a Bayer Leverkusen annak ellenére, hogy kettős emberhátrányban fejezte be a találkozót, 3-1-es győzelmet aratott az Eintracht Frankfurt ellen. Érthető, hogy dühös volt Dino Toppmöller, a frankfurtiak edzője, de ehhez képest is igen élesen reagált a riporter egyik kérdésére élő adásban.

Dino Toppmöller kiakadt a kélrdésre a Bundesliga-meccs után. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A német Sky riportere úgy vezette fel a kérdését, hogy a meccs előtt sokan azt mondták, a Bayern München üldözőinek a rangadójáról van szó, és az Eintracht talán le is válthatja ebben a szerepben a Leverkusent, mint a Bayern fő kihívója.

– Talán most végre abbamarad ez a szarság – csattant fel erre Dino Toppmöller.

– Akkor fejezzük is be, köszönöm szépen – zárta le gyorsan az interjút zavarában a riporter.

Mi borította ki ennyire a Bundesliga-edzőt?

Az Eintracht két győzelemmel rajtolt a Bundesligában, ezt követte a Leverkusentől kapott pofon. Az ellenfél egy döntetlen és egy vereség után kirúgta Erik ten Hagot, így most debütált a Bayer kispadján Kasper Hjulmand, aki sikerrel kezdett.

Dino Toppmöllert alighanem az zavarja, hogy csapatát kikiáltották a Bayern München kihívójának, miközben a klub sorra adja el a legnagyobb sztárjait, ezen a nyáron éppen 95 millióért távozott a Liverpoolhoz Hugo Ekitike, az előző idényben pedig 75 millióért igazolt a Manchester Cityhez Omar Marmús.

Az Eintracht Frankfurt fő profilja a játékosok felfuttatása, és a csapatnak jelenleg is van egy magyar tehetsége: a 19 éves Fenyő Noah az első csapattal készül, és vár a bemutatkozásra. Nemrég interjút is adott az Origónak.