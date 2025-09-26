Live
Történelmi lelet, ez a koponya átírhatja az emberiség történetét

Igaznak bizonyultak a napokban megjelent sajtóhírek: Sergio Busquets, a Barcelona és a spanyol válogatott ikonikus futballistája az Instagram-oldalán közölte, hogy az idény végén szögre akasztja a cipőit. Busquets a visszavonulás előtt még egy dolgot megnyerne, az Inter Miami történetének első bajnoki címét.

Sergio Busquets a közösségi oldalán megjelent videóban mondott köszönetet a Barcelonának, a spanyol válogatottnak, az Inter Miaminak, valamint a szurkolóknak.

Sergio Busquets az idény végén visszavonul
Fotó: Elsa / Getty Images North America/AFP

„Csodálatos utazás volt, de úgy érzem, eljött az ideje, hogy búcsút intsek a karrieremnek, mint profi labdarúgó. Közel húsz éven át lehettem részese ennek az elképesztő utazásnak, melyről mindig is álmodtam. Ezek lesznek az utolsó hónapjaim a pályán. Boldogan, a céljaimat teljesítve, illetve mindenekelőtt hálásan vonulok vissza. Rengeteget köszönhetek mindenkinek, hamarosan találkozunk" – idézi a 37 éves középpályás szavait a Magyar Nemzet.

Sergio Busquets mindent megnyert

A 37 éves középpályás az FC Barcelonában nevelkedett, és összesen 18 idényt töltött a katalán klub kötelékében. A felnőtteknél 2008-ban mutatkozott be, majd rendkívül sikeres barcelonai ténykedése után 2023-ban az Inter Miamihez szerződött, ahol továbbra is együtt játszik korábbi csapattársaival, Lionel Messivel, Jordi Albával és Luis Suárezszel. A spanyol válogatottban – mellyel 2010-ben vb-t, 2012-ben Eb-t nyert – 143 alkalommal lépett pályára.

A világ egyik legjobb védekező középpályásaként számon tartott Busquets több mint 700 mérkőzést játszott a Barcelona színeiben, nyert többek között kilenc bajnoki címet és háromszor a Bajnokok Ligájában is a legjobbnak bizonyult barcelonai csapatával.

Arról egyelőre nincs hír, hogy Busquets mihez kezd a visszavonulása után.

