Súlyos vádakkal áll szemben a korábbi brazil válogatott futballista, David Luiz. A Chelsea és az Arsenal egykori védője állítólag azért került bajba, mert megfenyegetett egy nőt, aki nem volt hajlandó lefeküdni vele.

Az utóbbi hetekben jócskán volt oka ünnepelni David Luiznak, miután történelmi sikereket ért el a ciprusi Páfosz csapatával, amely idén főtáblára jutott a labdarúgó Bajnokok Ligájában is. A Chelsea, az Arsenal és a PSG korábbi védőjét azonban most súlyos vádakkal illették, miután egy brazil nő, Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante azt állította, hogy halálos fenyegetéseket kapott a 38 éves focistától, amiért nem akart lefeküdni vele.

chelsea CE - FORTALEZA - 06/12/2025 - BRAZILIAN A 2025, FORTALEZA x SANTOS - David Luiz player of Fortaleza during the match against Santos at the Arena Castelao stadium for the Brazilian A 2025 championship. Photo: Baggio Rodrigues/AGIF (Photo by Baggio Rodrigues / AGIF via AFP)
Súlyos vádakkal támadják a Chelsea BL-győztes legendáját, David Luizt
Fotó: BAGGIO RODRIGUES / AGIF

Szexbotrányba keveredett a Chelsea legendája

A brazil LeoDias portál számolt be először arról, hogy David Luiz az interneten került kapcsolatba a szociális munkásként dolgozó 26 éves nővel, aki elismerte, hogy többször is üzeneteket váltottak a közösségi médiában, de tagadta, hogy személyesen találkozott volna a futballistával. Cavalcante aztán később nyilvánosságra hozta a beszélgetéseiket, amiből kiderült, hogy Luiz meghívta magához a lányt egy fortalezai szállodába, ahol az egyik barátjával közösen akarta hármas szexre invitálni. Az 57-szeres brazil válogatott hátvéd állítólag 

azzal próbálta rávenni a nőt az édeshármasra, hogy azzal majd „az Urat szolgálja”.

Cavalcante a Domingo Espetacular című műsorban azt állította, hogy miután elutasította az ajánlatot, fenyegető üzeneteket kapott a futballistától az Instagramon, ezért a rendőrséghez fordult és feljelentést tett.

Az üzenetek nyilvánossága kerülését követően Luiz 14 ezer fontot ajánlott az ügy elsimítása érdekében Cavalcantének, ám mivel ez nem bizonyult elegendőnek, a hírnevével próbált félelmet kelteni és olyan üzenetek küldött, hogy „könnyedén eltüntethetlek”, de a nőt a kisfiával is megpróbálta zsarolni.

David Luiz tagadja a vádakat

A világ egykori legjobb hátvédjének tartott Luiz jelenleg az ügynökségén keresztül kiadott egy közleményt, amelyben tagadta, hogy valaha is megfenyegetett volna bárkit is, ugyanakkor azt elismerte, hogy online kapcsolatba került a szóban forgó nővel, sőt később a hivatalos közösségi oldalán is elutasította a vádakat.

Soha nem fenyegettem meg senkit, ezt a nőt sem, és soha nem voltam vele együtt fizikailag sem, sőt abban a szállodában sem jártam még, ahol állítólag voltam”

 – fakadt ki a jelenleg távoltartás hatálya alatt álló Luiz az Instagram-sztorijában.

A korábbi brazil válogatott védő egyébként hosszú évek óta együtt év menyasszonyával, Bruna Loureiróval, akivel két közös kislányuk van. David Luiz korábban nyilvánosan beszélt arról, hogy tartózkodik a nemi élettől, míg meg nem házasodik.

David Luis pályafutása legsikeresebb időszakát a Chelsea-nél töltötte, ahol korábban angol bajnoki címet, Bajnokok Ligáját, két-két FA Kupát és Európa-ligát nyert, de korábban megfordult a Benfica, az Arsenal, a Paris-Saint Germain csapatában is, majd rövid időre visszatért Brazíliába, mielőtt idén márciusban a ciprusi Pafoszhoz igazolt.

