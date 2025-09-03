Az utóbbi hetekben jócskán volt oka ünnepelni David Luiznak, miután történelmi sikereket ért el a ciprusi Páfosz csapatával, amely idén főtáblára jutott a labdarúgó Bajnokok Ligájában is. A Chelsea, az Arsenal és a PSG korábbi védőjét azonban most súlyos vádakkal illették, miután egy brazil nő, Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante azt állította, hogy halálos fenyegetéseket kapott a 38 éves focistától, amiért nem akart lefeküdni vele.

Súlyos vádakkal támadják a Chelsea BL-győztes legendáját, David Luizt

Fotó: BAGGIO RODRIGUES / AGIF

Szexbotrányba keveredett a Chelsea legendája

A brazil LeoDias portál számolt be először arról, hogy David Luiz az interneten került kapcsolatba a szociális munkásként dolgozó 26 éves nővel, aki elismerte, hogy többször is üzeneteket váltottak a közösségi médiában, de tagadta, hogy személyesen találkozott volna a futballistával. Cavalcante aztán később nyilvánosságra hozta a beszélgetéseiket, amiből kiderült, hogy Luiz meghívta magához a lányt egy fortalezai szállodába, ahol az egyik barátjával közösen akarta hármas szexre invitálni. Az 57-szeres brazil válogatott hátvéd állítólag

azzal próbálta rávenni a nőt az édeshármasra, hogy azzal majd „az Urat szolgálja”.

Cavalcante a Domingo Espetacular című műsorban azt állította, hogy miután elutasította az ajánlatot, fenyegető üzeneteket kapott a futballistától az Instagramon, ezért a rendőrséghez fordult és feljelentést tett.

Az üzenetek nyilvánossága kerülését követően Luiz 14 ezer fontot ajánlott az ügy elsimítása érdekében Cavalcantének, ám mivel ez nem bizonyult elegendőnek, a hírnevével próbált félelmet kelteni és olyan üzenetek küldött, hogy „könnyedén eltüntethetlek”, de a nőt a kisfiával is megpróbálta zsarolni.

David Luiz tagadja a vádakat

A világ egykori legjobb hátvédjének tartott Luiz jelenleg az ügynökségén keresztül kiadott egy közleményt, amelyben tagadta, hogy valaha is megfenyegetett volna bárkit is, ugyanakkor azt elismerte, hogy online kapcsolatba került a szóban forgó nővel, sőt később a hivatalos közösségi oldalán is elutasította a vádakat.

Soha nem fenyegettem meg senkit, ezt a nőt sem, és soha nem voltam vele együtt fizikailag sem, sőt abban a szállodában sem jártam még, ahol állítólag voltam”

– fakadt ki a jelenleg távoltartás hatálya alatt álló Luiz az Instagram-sztorijában.