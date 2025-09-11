Mihajlo Mudrik, a Chelsea ukrán válogatott szélsője tavaly decemberben a futballvilág egyik legnagyobb botrányának középpontjába került, miután megbukott egy rutinszerű doppingellenőrzésen. Bár a 24 éves játékos azóta is ártatlanságát hangoztatja, a vádak rendkívül súlyosak: ha beigazolódik a szabályszegés, akár négy évre is eltilthatják a labdarúgástól.

Hatalmas fordulat történt a Chelsea eltiltott ukrán focistájának, Mihajlo Mudriknak a doppingbotrányában

Fotó: TOM WELLER/DPA

Mudrik a mai napig kitart amellett, hogy nem követett el szándékos szabálytalanságot, és állítását az is erősíti, hogy állítólag egy hazugságvizsgálaton is sikerrel átment.

Kiderült, hogyan kerülhetett a tiltott szer Mudrik szervezetébe

Az ukrán sajtóban megjelent információk szerint az ominózus eset még a válogatott egyik tavalyi edzőtáborában történt, ahol a szélső rosszul érezte magát, ezért Igor Porobija, a nemzeti csapat fizioterapeutája őssejtinjekciót adott neki a gyorsabb szövetregeneráció érdekében.

A vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a beavatkozás problémás lehetett: a szervezetbe juttatott szövetek olyan szarvasmarhából származhattak, amely kapcsolatba került a meldoniummal – egy, a doppinglistán régóta tiltott anyaggal. Így fordulhatott elő, hogy Mudrik szervezetébe anélkül került tiltott szer, hogy erről tudott volna. A játékos jogi képviselete most ezen a szálon próbálja felépíteni védelmét, abban bízva, hogy a fegyelmi bizottság elismeri az eset véletlenszerűségét, és nem szabja ki a legsúlyosabb büntetést.

A Chelsea több játékost is igazolt Mudrik helyére

A Chelsea mindeközben igyekezett alkalmazkodni a kialakult helyzethez. A londoni klub a nyár folyamán új szélsőkkel erősítette meg keretét – többek között Alejandro Garnacho és Jamie Gittens érkezésével –, míg Mudrik külön edzésterv alapján készül, hogy megőrizze formáját. Ugyanakkor amíg Mudrik doppingügye nem zárul le, a játékos nem látogathatja a Chelsea edzőközpontját – a kényszerű mellőzés mind szakmailag, mind emberileg komoly kihívást jelenthet számára.

A szélső november óta nem lépett pályára a Chelsea-ben, míg legutóbb a Heidenheim elleni Konferencia Liga-meccsen szerzett gólt.