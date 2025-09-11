Mihajlo Mudrik, a Chelsea ukrán válogatott szélsője tavaly decemberben a futballvilág egyik legnagyobb botrányának középpontjába került, miután megbukott egy rutinszerű doppingellenőrzésen. Bár a 24 éves játékos azóta is ártatlanságát hangoztatja, a vádak rendkívül súlyosak: ha beigazolódik a szabályszegés, akár négy évre is eltilthatják a labdarúgástól.
Mudrik a mai napig kitart amellett, hogy nem követett el szándékos szabálytalanságot, és állítását az is erősíti, hogy állítólag egy hazugságvizsgálaton is sikerrel átment.
Az ukrán sajtóban megjelent információk szerint az ominózus eset még a válogatott egyik tavalyi edzőtáborában történt, ahol a szélső rosszul érezte magát, ezért Igor Porobija, a nemzeti csapat fizioterapeutája őssejtinjekciót adott neki a gyorsabb szövetregeneráció érdekében.
A vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a beavatkozás problémás lehetett: a szervezetbe juttatott szövetek olyan szarvasmarhából származhattak, amely kapcsolatba került a meldoniummal – egy, a doppinglistán régóta tiltott anyaggal. Így fordulhatott elő, hogy Mudrik szervezetébe anélkül került tiltott szer, hogy erről tudott volna. A játékos jogi képviselete most ezen a szálon próbálja felépíteni védelmét, abban bízva, hogy a fegyelmi bizottság elismeri az eset véletlenszerűségét, és nem szabja ki a legsúlyosabb büntetést.
A Chelsea mindeközben igyekezett alkalmazkodni a kialakult helyzethez. A londoni klub a nyár folyamán új szélsőkkel erősítette meg keretét – többek között Alejandro Garnacho és Jamie Gittens érkezésével –, míg Mudrik külön edzésterv alapján készül, hogy megőrizze formáját. Ugyanakkor amíg Mudrik doppingügye nem zárul le, a játékos nem látogathatja a Chelsea edzőközpontját – a kényszerű mellőzés mind szakmailag, mind emberileg komoly kihívást jelenthet számára.
A szélső november óta nem lépett pályára a Chelsea-ben, míg legutóbb a Heidenheim elleni Konferencia Liga-meccsen szerzett gólt.
Az ügy kimenetele döntő lehet a 24 éves játékos pályafutása szempontjából. Egy többéves eltiltás jó eséllyel derékba törné karrierjét, míg egy enyhébb ítélet esélyt adhat arra, hogy visszatérjen a Premier League színpadára.