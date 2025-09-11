Live
Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) 74 rendbeli szabálysértéssel vádolja a klubvilágbajnok Chelsea-t.

A vádpontok mindegyike arra az időre nyúlik vissza, amikor még Roman Abramovics orosz milliárdos volt a Chelsea tulajdonosa. Az üzletember 2022 májusában adta el a klubot a Todd Boehly amerikai vállalkozó vezette konzorciumnak.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 11: A Chelsea FC logo visual is displayed against the Manhatten skyline by 1500 drones in a FIFA drone show ahead of the Club World Cup Final on July 11, 2025 in Liberty State Park, New Jersey. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A klubvilágbajnok Chelsea-t hetvennégy rendbeli szabálysértéssel vádolja az angol szövetség
Fotó: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Feladta magát az Chelsea az FA-nál

Az FA közlése szerint a szabálytalanságok 2009 és 2022 között történtek, a többségük a 2010/11-es szezontól a 2015/16-osig terjedő időszakban, és játékosügynökökkel, közvetítőkkel kapcsolatosak – többek között Eden Hazard, Samuel Eto'o és Willian átigazolása során is történtek titkos kifizetések a menedzsereknek. További részleteket nem közöltek.

A Premier League-ben a címvédő Liverpool mögött jelenleg veretlenül második Chelsea szeptember 19-ig reagálhat a vádakra.

A honlapjukon megjelent közleményben ugyanakkor a fővárosi klub vezetői már most leszögezték: ők maguk hívták fel az illetékesek figyelmét arra, hogy a tulajdonosváltás előtti időkben szabálytalanságok történhettek, és ahogy eddig, úgy a jövőben is együttműködnek az FA-vel. Sajtóhírek szerint ettől függetlenül komoly büntetésre számíthat a londoni együttes, ugyanis az esetleges pénzbüntetés mellett akár a soron következő átigazolási időszakból is kizárhatják.

