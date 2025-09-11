A vádpontok mindegyike arra az időre nyúlik vissza, amikor még Roman Abramovics orosz milliárdos volt a Chelsea tulajdonosa. Az üzletember 2022 májusában adta el a klubot a Todd Boehly amerikai vállalkozó vezette konzorciumnak.

A klubvilágbajnok Chelsea-t hetvennégy rendbeli szabálysértéssel vádolja az angol szövetség

Feladta magát az Chelsea az FA-nál

Az FA közlése szerint a szabálytalanságok 2009 és 2022 között történtek, a többségük a 2010/11-es szezontól a 2015/16-osig terjedő időszakban, és játékosügynökökkel, közvetítőkkel kapcsolatosak – többek között Eden Hazard, Samuel Eto'o és Willian átigazolása során is történtek titkos kifizetések a menedzsereknek. További részleteket nem közöltek.

A Premier League-ben a címvédő Liverpool mögött jelenleg veretlenül második Chelsea szeptember 19-ig reagálhat a vádakra.

A honlapjukon megjelent közleményben ugyanakkor a fővárosi klub vezetői már most leszögezték: ők maguk hívták fel az illetékesek figyelmét arra, hogy a tulajdonosváltás előtti időkben szabálytalanságok történhettek, és ahogy eddig, úgy a jövőben is együttműködnek az FA-vel. Sajtóhírek szerint ettől függetlenül komoly büntetésre számíthat a londoni együttes, ugyanis az esetleges pénzbüntetés mellett akár a soron következő átigazolási időszakból is kizárhatják.

