A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában a Bayern München 3-1-re nyert a Chelsea ellen. A londoniak egyetlen gólját Cole Palmer szerezte, de az angol válogatott sztár nem csak emiatt került a figyelem középpontjába.

A BL nyitófordulójában a Bayern már 27 perc elteltével 2-0-ra vezetett az Allianz Arénában, majd érkezett Cole Palmer, aki nem sokkal később szépíteni tudott. A londoniak legnagyobb sztárja a hajrában egy les miatt érvénytelenített gólt is szerzett, ám egy olyan cselekedete is akadt a meccsen, ami nem kerülte el a kamerák figyelmét.

Cole Palmer, a Chelsea támadója Münchenben is bemutatta fázós gólörömét
Cole Palmer, a Chelsea támadója Münchenben is bemutatta fázós gólörömét
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Cole Palmer gusztustalan dolgot tett

Az első félidőben a mérkőzés spanyol játékvezetője, José María Sánchez Martínez arra szólította fel a Chelsea sztárjátékosát, hogy törölje meg az orrát. Palmer így is tett, a mozdulat viszont nem kerülte a nyilvánosságot és azonnal mémmé vált az interneten, amint a 23 éves játékos eltávolítja az oda nem illő „apró tényezőt” az orrából.

A szurkolók körében nagy visszhangot keltett az esetről készült rövid felvétel, amely futótűzként kezdett el terjedni a közösségi médiában. 

Ez tényleg nagyon kedves a bírótól! Néha van valami az arcodon, de az emberek csak néznek és nem szólnak semmit 

jegyezte meg egy kommentelő.

A klubvilágbajnokság döntőjében a PSG ellen két gólt szerző és egy gólpasszt is kiosztó Palmer a Chelsea legjobbja volt Münchenben, ám a bajorok a játék képe alapján megérdemelten nyertek.

„Jól kezdtünk, voltak korai helyzeteink a gólszerzésre, de amikor a legmagasabb szinten hibázol, mindig nehéz visszajönni a meccsbe. Hiányzott a koncentráció, nem tudtuk megfelelően kihasználni a lehetőségeinket” – értékelt a találkozó után Palmer.

