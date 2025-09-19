A BL nyitófordulójában a Bayern már 27 perc elteltével 2-0-ra vezetett az Allianz Arénában, majd érkezett Cole Palmer, aki nem sokkal később szépíteni tudott. A londoniak legnagyobb sztárja a hajrában egy les miatt érvénytelenített gólt is szerzett, ám egy olyan cselekedete is akadt a meccsen, ami nem kerülte el a kamerák figyelmét.

Cole Palmer, a Chelsea támadója Münchenben is bemutatta fázós gólörömét

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Cole Palmer gusztustalan dolgot tett

Az első félidőben a mérkőzés spanyol játékvezetője, José María Sánchez Martínez arra szólította fel a Chelsea sztárjátékosát, hogy törölje meg az orrát. Palmer így is tett, a mozdulat viszont nem kerülte a nyilvánosságot és azonnal mémmé vált az interneten, amint a 23 éves játékos eltávolítja az oda nem illő „apró tényezőt” az orrából.

The ref yesterday telling Cole Palmer to clean his bogey😂😂😂pic.twitter.com/BZA2BxoU6w — No Context Prem (@NoContextEPL) September 18, 2025

A szurkolók körében nagy visszhangot keltett az esetről készült rövid felvétel, amely futótűzként kezdett el terjedni a közösségi médiában.

Ez tényleg nagyon kedves a bírótól! Néha van valami az arcodon, de az emberek csak néznek és nem szólnak semmit

– jegyezte meg egy kommentelő.

A klubvilágbajnokság döntőjében a PSG ellen két gólt szerző és egy gólpasszt is kiosztó Palmer a Chelsea legjobbja volt Münchenben, ám a bajorok a játék képe alapján megérdemelten nyertek.

„Jól kezdtünk, voltak korai helyzeteink a gólszerzésre, de amikor a legmagasabb szinten hibázol, mindig nehéz visszajönni a meccsbe. Hiányzott a koncentráció, nem tudtuk megfelelően kihasználni a lehetőségeinket” – értékelt a találkozó után Palmer.

Kapcsolódó cikkek