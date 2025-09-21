Elmaradt a portugál világklasszis ikonikus gólöröme, ugyanis más dolga akadt. A világszerte befolyásos Cristiano Ronaldo kifakadt, miután ismét legfőbb riválisát, Lionel Messit éltette kórusban az ellenfél szurkolótábora. A 40 esztendős gólvágó stílusosan válaszolt a provokációra.

Amikor még Cristiano Ronaldo (balra), Robert Lewandowski és Lionel Messi versengtek a legrangosabb egyéni díjakért Fotó: Valeriano di Domenico / MTI/EPA/Getty

Cristiano Ronaldo bosszút állt

Szoboszlai Dominik példaképe , Cristiano Ronaldo sokadszor unta meg, hogy Lionel Messit éltetik a szurkolók, egyik gólja után nekik is rontott. Mint a Magyar Nemzet észrevette, a 40 esztendős portugál gólvágó három mérkőzésen három gólnál jár a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, azokból kettőt most szerzett az al-Rijad ellen 5-1-re megnyert találkozón. Mégis bosszús volt, mert ismét Lionel Messi nevét skandálták az ellenfél drukkerei.

A korábban többször emiatt toporzékoló klasszis ezúttal kevésbé húzta fel magát, inkább egyik találata után gúnyosan nevetve vágott vissza. Félre nem érthetően mutatta, hogy most nem hallja az argentint éltető rigmusokat.

Érdekesség, hogy ezzel párhuzamosan Miamiban Lionel Messi is duplázott. A 38 éves argentin csapata, az Inter Miami 3-2-re győzött a vendég DC United ellen. Messi a naptári év szerinti amerikai ligában 21 bajnokin 20 gólnál tart.

Aranylabda és minden

Ismert, hogy hosszú éveken keresztül Spanyolországban viaskodott egymással a két kiválóság. A Bajnokok Ligájában Cristiano és a Real Madrid sorra gyűjtötte a címeket, 5-4-re vezet ebben, Messinek viszont 10 La Liga-sikere van, míg – a más bajnokságokban is szerepelt – CR-nek kettő.

Az egyéni elismerések terén Lionel Messinek áll a zászló: 8-szoros aranylabdás, Ronaldo ötöt kapott, az argentint négyszer választotta a FIFA az Év játékosának, a portugált háromszor.

Cristiano Ronaldo az összesített gólok tekintetében jobban áll, mint Messi. A korábban a Real Madridban (450), a Manchester Unitedben (145) és a Juventusban (101) is elképesztő hatékonyságú portugálnak az al-Nassrben mindössze három hiányzik a száz találathoz.

A hétfői Aranylabda-átadáson már egyikük sem érintett, de rivalizálásuk még mindig lázba hozza a focidrukkereket – pedig most több mint tízezer kilométerre játszanak egymástól.