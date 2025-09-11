Live
A magyar labdarúgó-válogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában. A találkozón Cristiano Ronaldo a büntetőből lőtt gólja ellenére nem játszott kulcsszerepet, viszont egy olyan pillanata a meccsnek, amikor sportszerű gesztusával alighanem végleg maga mellé állította a magyar szurkolókat.

Kedden egy végletekig kiélezett meccsen a magyar válogatott a telt házas Puskás Arénában 3-2-re kikapott Portugáliától a vb-selejtezők 2. fordulójában. A találkozón a portugálok legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo ugyan értékesített egy tizenegyest, amit majdnem megfogott a lövés irányát megálmodó Tóth Balázs, de ezen kívül túl sokat nem tett hozzá a vendégek játékához.

Magyarország-Portugália, MagyarországPortugália, vb-selejtező labdarúgó mérkőzés, világbajnoki-selejtező, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 09. 09., Cristiano Ronaldo, Tóth Alex
Cristiano Ronaldo ezúttal látványosan jól érezte magát a Puskás Arénában
Fotó: Csudai Sándor

Cristiano Ronaldo megszeretteti magát a magyar szurkolókkal

Ellen ezúttal, talán túllépve a sok-sok évvel ezelőtti kellemetlen emlékeken, amikor nem ő volt a magyar tábor kedvence, ezúttal látványosan sokkal jobban érezte magát a Puskás Aréna gyepén. Beszélgetett Szoboszlai Dominikkel, Tóth Alexszel, sokat mosolygott, nem hepciáskodott, nem toporzékolt, sőt még a saját csapattársait is helyre tette, ha kellett.

Ahogy tette ezt Joao Cancelo – mint később kiderült, győztes – gólja után. Az al-Hilal 31 éves focistája ugyanis a magyar szurkolók felé rohanva, kezét a füléhez emelve ünnepelte a gólját, hergelve ezzel a közönséget. Repült néhány korsó sör, ahogy az ilyenkor kell, majd érkezett Ronaldo, aki csapattársa helyett bocsánatot kérve intett ki a magyar drukkerek felé. 

Lehet, hogy ez egy csodálatos barátság kezdete volt a Ronaldo és a magyar szurkolók között?

