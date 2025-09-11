Kedden egy végletekig kiélezett meccsen a magyar válogatott a telt házas Puskás Arénában 3-2-re kikapott Portugáliától a vb-selejtezők 2. fordulójában. A találkozón a portugálok legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo ugyan értékesített egy tizenegyest, amit majdnem megfogott a lövés irányát megálmodó Tóth Balázs, de ezen kívül túl sokat nem tett hozzá a vendégek játékához.

Cristiano Ronaldo ezúttal látványosan jól érezte magát a Puskás Arénában

Fotó: Csudai Sándor

Cristiano Ronaldo megszeretteti magát a magyar szurkolókkal

Ellen ezúttal, talán túllépve a sok-sok évvel ezelőtti kellemetlen emlékeken, amikor nem ő volt a magyar tábor kedvence, ezúttal látványosan sokkal jobban érezte magát a Puskás Aréna gyepén. Beszélgetett Szoboszlai Dominikkel, Tóth Alexszel, sokat mosolygott, nem hepciáskodott, nem toporzékolt, sőt még a saját csapattársait is helyre tette, ha kellett.

Ahogy tette ezt Joao Cancelo – mint később kiderült, győztes – gólja után. Az al-Hilal 31 éves focistája ugyanis a magyar szurkolók felé rohanva, kezét a füléhez emelve ünnepelte a gólját, hergelve ezzel a közönséget. Repült néhány korsó sör, ahogy az ilyenkor kell, majd érkezett Ronaldo, aki csapattársa helyett bocsánatot kérve intett ki a magyar drukkerek felé.

Joao Cancelo for some reason was cupping his ears at the Hungarian crowd, captain Ronaldo had to apologise to the crowd and pull him back.



That’s a captain right there! pic.twitter.com/mOlxglmMRs — A (@lconicCristiano) September 10, 2025

Lehet, hogy ez egy csodálatos barátság kezdete volt a Ronaldo és a magyar szurkolók között?

