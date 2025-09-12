Cristiano Ronaldo Magyarországon betekintést nyújtott abba, milyen luxuskörülmények között él. A portugál sztár a keddi vb-selejtező után a lélegzetelállító magánrepülőjével távozott, a mérkőzés előtt pedig egy egészen elképesztő karórát viselt, miközben autogramokat osztogatott a rajongóknak.

Cristiano Ronaldo egy gólt szerzett a magyarok elleni vb-selejtezőn

Fotó: Csudai Sándor

Cristiano Ronaldo méregdrága karórája

A Bors megírta, hogy az ötszörös aranylabdás nem akármilyen luxusékszert viselt, miközben az aláírásokat osztogatta a meccs előtt. A Jacob&Co Bugatti Chiron típusú karóra, amit a portugál klasszis hordott, a két márka együttműködésével készült.

Ez egy narancssárga, zafír tokos változat, amiben kialakították a Bugatti Chiron motorjának miniatűr változatát, ami 15 másodpercig jár, imitálja a motor mozgását,

ha megnyomod a gombot. Ha szemből nézed az órát, akkor pedig az autó formáját adja ki” – számolt be az egyébként 500 millió forint értékű darabról a Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldal szakértője a közösségi oldalon.

Az immár 223-szoros portugál válogatott Cristiano Ronaldót legközelebb októberben láthatják a rajongói a nemzeti csapatban, Roberto Martínez együttese előbb Írországot, majd a magyarokat fogadja hazai környezetben.

Kapcsolódó cikkek