Sajnos épp a magyar válogatott ellen, de a portugálok világklasszisa ismét beírta nevét a futballtörténelembe. Cristiano Ronaldo ugyanis immár holtversenyben tartja a világbajnoki selejtezők gólrekordját, miután a Puskás Arénában, Magyarország ellen büntetőből volt eredményes a 3-2-re megnyert mérkőzésen.

A portugál csapat hátrányból fordítva gyűjtötte be a három pontot a világbajnoki selejtezőn, a 3-2-es győzelemből pedig Cristiano Ronaldo is kivette a részét.

Cristiano Ronaldo történelmet írt

A találattal 39-re növelte világbajnoki selejtezős góljainak számát, amivel 

utolérte a korábbi csúcstartót, a guatemalai Carlos Ruízt, miközben három találattal előzi meg örök riválisát, Lionel Messit.  

Bár már a 41. életévében jár, az al-Nasszr támadója továbbra is vezére a portugál válogatottnak. Az utóbbi két vb-selejtezőn háromszor talált be, ezzel nagyban hozzájárulva, hogy Portugália már most nagy lépést tett a világbajnokság felé.

Jelenlegi mérlege a válogatottban 223 fellépés és 141 gól, klubkarrierjét is beleszámítva pedig már 943 találatnál jár. Noha a futballvilágban szinte elképzelhetetlen célnak tűnik, Ronaldo továbbra is eltökélt abban, hogy elérje az 1000 gólt karrierje során.  

Ronaldo akár már a következő hónapban egyedüli rekorder lehet, hiszen Portugália az Írország és Magyarország elleni mérkőzéseken folytatja selejtezősorozatát.

A vb-selejtezők gólrekorderlistája:  
1. Carlos Ruiz – 39 gól / 47 mérkőzés  
2. Cristiano Ronaldo – 39 gól / 49 mérkőzés  
3. Lionel Messi – 36 gól / 72 mérkőzés  
4. Ali Daei – 35 gól / 51 mérkőzés  
5. Robert Lewandowski – 32 gól / 41 mérkőzés  
6. Chris Wood – 29 gól / 31 mérkőzés  
7. Sardar Azmoun – 29 gól / 41 mérkőzés  
8. Luis Suárez – 29 gól / 64 mérkőzés  
9. Edin Džeko – 29 gól / 41 mérkőzés  
10. Karim Bagheri – 28 gól / 29 mérkőzés  

Ronaldo ismét bizonyította, hogy a kor nem akadály: folyamatosan döntögeti a rekordokat, és még most, a negyedik évtizedében is képes meccseket eldönteni. Sajnos épp a magyar válogatott ellen tett egy újabb lépést, hogy egyedüli csúcstartóvá váljon a vb-selejtezők történetében – és még egy lépéssel közelebb kerüljön a futballvilágban szinte elképzelhetetlen 1000 gólos álomhatárhoz.  

