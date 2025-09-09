Cristiano Ronaldo elképesztően kezdte a világbajnoki selejtező sorozatot. Az ötszörös aranylabdás támadó múlt szombaton Jerevánban duplázott az örmények elleni meccsen, ráadásul mindkét gólja különlegesre sikerült. Az első a 21. percben született, Pedro Neto beadása után kapásból lőtt a hálóba. Ez a találat azért is volt különleges, mert a júliusban elhunyt Diogo Jota mezszáma is 21-es volt.
„Diogo Jota mindig velünk van, de a 21. percben gólt szerezni különleges volt, jelezte, hogy továbbra is együtt haladunk. Diogo Jota jelenléte erős és egyértelmű, ezt már az edzőtábor első napján éreztem, most is velünk van” – mondta a mérkőzés után Roberto Martínez, a portugál válogatott spanyol szövetségi kapitánya.
Az örmények elleni mérkőzés második félidejében Ronaldo szinte azonnal megvillant a középkezdés után. A 46. percben begyűjtött egy lecsorgó labdát, majd 20 méterről a bal felső sarokba bombázta, így megszerezte 140. gólját is a portugál válogatottban.
Hogy a portugálok mennyire komolyan veszik a mieink elleni vb-selejtezőt, arra bizonyíték, hogy Roberto Martínez az 57. percben lecserélte Cristiano Ronaldót, akinek Budapesten remélhetően sokkal nehezebb dolga lesz, mint Jerevánban volt.
Az ötszörös aranylabdás támadó 222 mérkőzésnél jár a portugál válogatottban, a magyar csapat ellen eddig hat meccsen lépett pályára, ezeken pedig félelmetes mérlege van: hét gól és két gólpassz.
Cristiano Ronaldo a portugál válogatottban 2009. szeptember 9-én, egy vb-selejtezőn lépett először pályára a magyar válogatott ellen. A portugál szupersztár akkor már elképesztő dolgokon volt túl, hiszen ő nyerte 2008-ban a France Football Aranylabda-díját, 2009 nyarán pedig 94 millió eurót fizetett érte a Real Madrid a Manchester Unitednak.
Ronaldo tehát már madridi sztárjátékosként érkezett, és csapatkapitányként vezette ki a portugál válogatottal a Puskás Aréna gyepszőnyegére. A találkozót a luzitánok végül 1-0-ra megnyerték Pepe 10. percben szerzett fejesgóljával, Ronaldónak pedig ez maradt az egyetlen olyan magyarok elleni meccse, amikor nem vállalt szerepet egyetlen gólban sem.
A 16 évvel ezelőtt rendezett mérkőzés utólag mégis érdekes mérföldkő lett, ugyanis a találkozón Szoboszlai Dominik egyike volt azoknak, akik kikísérték a portugál válogatott játékosait a Puskás Ferenc Stadionba.
Október 10-én aztán Lisszabonban találkozott ismét a két csapat. Erwin Koeman válogatottja akkor sima, 3-0-s vereséget szenvedett. A találkozót Ronaldo jól kezdte, ugyanis a portugálok abból szereztek vezetést, hogy a támadó lövését Babos Gábor csak kiütni tudta, a kipattanót pedig Simão Sabrosa közelről a kapuba pofozta.
A 27. percben aztán Ronaldót bokasérülés miatt le kellett cserélni, így a Real Madrid sztárja gólpasszal zárta a második magyarok elleni találkozóját.
Ronaldo a legemlékezetesebb magyarok elleni mérkőzését a 2016-os Európa-bajnokságon játszotta. Nincs olyan magyar szurkoló, aki ne emlékezne Gera Zoltán káprázatos bombagóljára vagy az akkori kapitány Dszudzsák Balázs duplájára. A 3-3-as eredménnyel záruló mérkőzésen Ronald is főszereplő volt, ugyanis az első félidőben gólpasszt adott Naninak, a második játékrészben egy elképesztő sarkazós gólt lőtt Király Gábornak, majd 3-2-es magyar vezetés után egy védhetetlen fejesgóllal egyenlített.
A találkozó egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Dzsudzsák Balázs megpattant lövéséből harmadszorra is vezetést szerzett a magyar válogatott, Ronaldo pedig hisztirohamot kapott a pálya kellős közepén, mert maga sem akarta elhinni, mekkorát futballoztak azon a meccsen a mieink.
A mérkőzésnek szinten legendás momentuma, amikor a hosszabbításban Dzsudzsák Balázs és Juhász Roland úgy passzolgattak, hogy a portugálok már meg sem támadták őket, hanem hagyták az egészet, és csak azzal foglalkoztak, hogy lepörögjön az óra és ne essenek ki.
Így történt meg, hogy a magyar válogatott 2016-ban az Eb legjobb meccsét játszotta Portugália ellen, és az 55. percben még úgy állt az eredmény, hogy kiejti a sztárcsapatot, amely később megnyerte az Európa-bajnokságot.
A portugálok elleni 3-3-as meccs az egész torna legjobb összecsapása volt. Az, hogy a későbbi győztes portugálok a végén úgy voltak vele, hogy csak ne kapjanak ki, elég a döntetlen is, az a mi dicséretünk is volt. Ami Magyarországon történt, attól leesett az állam. Erre vagyok a legbüszkébb, hogy ennyire összekovácsoltuk az embereket, és mindenki együtt szurkolt. A focival összehoztuk az embereket. Egy közszereplő nyilatkozta akkor, hogy ő nem kedveli a labdarúgást, de ha a foci ilyen hatással van a társadalomra, akkor az nagyon jó dolog kell, hogy legyen”
– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Juhász Roland, aki 95 mérkőzésen lépett pályára a magyar válogatottban.
A portugál válogatott végül megnyerte a 2016-os Európa-bajnokságot, Ronaldo pedig megkapta pályafutása harmadik Aranylabdáját. A franciaországi Eb után a mieink azonnal találkoztak a portugálokkal a vb-selejtező sorozatban. Az első meccset Lisszabonban rendezték 2017. március 25-én, a portugálok 3-0-ra nyertek, Ronaldo pedig duplázni tudott a találkozón. A 36. percben André Silva sarokkal előkészített egy gyönyörű labdát, amit Ronaldo a rosszabbik lábával 17 méterről bebombázott a jobb alsó sarokba, majd a 65. percben egy bal oldali szabadrúgást küldött meg a bal alsóba, amit Gulácsi Péter nem tudott védeni.
A két csapat következő vb-selejtezőjére 2017. szeptember 3-án került sor a Groupama Arénában. Ezt a meccset is a portugálok nyerték, a győztes gólt pedig André Silva szerezte, aki a 48. percben Cristiano Ronaldo tökéletes beadása után egy méterről fejelt az üres kapuba.
A portugálok legutóbb a 2021-es, részben Magyarországon rendezett Európa-bajnokságon léptek pályára a Puskás Arénában. Az első csoportmeccsen Marco Rossi együttese rendkívül fegyelmezetten futballozott, a portugál csapatnak helyzete is alig akadt a mérkőzésen. A 80. percben fel is robbant a Puskás Aréna, miután a csereként beállt Schön Szabolcs gyönyörű gólt lőtt Rui Patriciónak, csakhogy a magyar gólt videózás után les miatt érvénytelenítették – sajnos teljesen jogosan. A stadionban euforikus volt a hangulat, de az elvett góllal megtört valami, ez után pedig a 84. percben Raphaël Guerreiro egy megpattant lövéssel megszerezte a vezetést. Három perccel később Ronaldo egy tizenegyesből eldöntötte a három pont sorsát, a 92. percben pedig egy ziccerből ismét eredményes volt, ezzel kialakította a 3-0-s végeredményt.
A statisztika tehát azt mutatja, hogy az ötszörös aranylabdás támadónak nagyon megy a magyarok ellen. Egyedül az első ellenünk lejátszott válogatott meccsén történt meg, hogy nem vállalt szerepet egyetlen gólban sem.
A magyar válogatott még sosem tudta legyőzni a portugál csapatot. Álomszerű lenne, ha kedd éjszaka már elmondhatnánk, hogy sikerült megállítani Ronaldót és a portugálok elleni borzalmas sorozatunk is megszakadt.