Cristiano Ronaldo elképesztően kezdte a világbajnoki selejtező sorozatot. Az ötszörös aranylabdás támadó múlt szombaton Jerevánban duplázott az örmények elleni meccsen, ráadásul mindkét gólja különlegesre sikerült. Az első a 21. percben született, Pedro Neto beadása után kapásból lőtt a hálóba. Ez a találat azért is volt különleges, mert a júliusban elhunyt Diogo Jota mezszáma is 21-es volt.

A 40 éves Cristiano Ronaldo 140 gólnál jár a portugál válogatottban

Fotó: Karen Minasyan/AFP

„Diogo Jota mindig velünk van, de a 21. percben gólt szerezni különleges volt, jelezte, hogy továbbra is együtt haladunk. Diogo Jota jelenléte erős és egyértelmű, ezt már az edzőtábor első napján éreztem, most is velünk van” – mondta a mérkőzés után Roberto Martínez, a portugál válogatott spanyol szövetségi kapitánya.

​Cristiano Ronaldo bombával hangolt Budapestre

Az örmények elleni mérkőzés második félidejében Ronaldo szinte azonnal megvillant a középkezdés után. A 46. percben begyűjtött egy lecsorgó labdát, majd 20 méterről a bal felső sarokba bombázta, így megszerezte 140. gólját is a portugál válogatottban.

Hogy a portugálok mennyire komolyan veszik a mieink elleni vb-selejtezőt, arra bizonyíték, hogy Roberto Martínez az 57. percben lecserélte Cristiano Ronaldót, akinek Budapesten remélhetően sokkal nehezebb dolga lesz, mint Jerevánban volt.

​Ronaldo elképesztő statisztikája a magyarok ellen

Az ötszörös aranylabdás támadó 222 mérkőzésnél jár a portugál válogatottban, a magyar csapat ellen eddig hat meccsen lépett pályára, ezeken pedig félelmetes mérlege van: hét gól és két gólpassz.

Cristiano Ronaldo a portugál válogatottban 2009. szeptember 9-én, egy vb-selejtezőn lépett először pályára a magyar válogatott ellen. A portugál szupersztár akkor már elképesztő dolgokon volt túl, hiszen ő nyerte 2008-ban a France Football Aranylabda-díját, 2009 nyarán pedig 94 millió eurót fizetett érte a Real Madrid a Manchester Unitednak.

Ronaldo tehát már madridi sztárjátékosként érkezett, és csapatkapitányként vezette ki a portugál válogatottal a Puskás Aréna gyepszőnyegére. A találkozót a luzitánok végül 1-0-ra megnyerték Pepe 10. percben szerzett fejesgóljával, Ronaldónak pedig ez maradt az egyetlen olyan magyarok elleni meccse, amikor nem vállalt szerepet egyetlen gólban sem.

A 16 évvel ezelőtt rendezett mérkőzés utólag mégis érdekes mérföldkő lett, ugyanis a találkozón Szoboszlai Dominik egyike volt azoknak, akik kikísérték a portugál válogatott játékosait a Puskás Ferenc Stadionba.

Október 10-én aztán Lisszabonban találkozott ismét a két csapat. Erwin Koeman válogatottja akkor sima, 3-0-s vereséget szenvedett. A találkozót Ronaldo jól kezdte, ugyanis a portugálok abból szereztek vezetést, hogy a támadó lövését Babos Gábor csak kiütni tudta, a kipattanót pedig Simão Sabrosa közelről a kapuba pofozta.