Cristiano Ronaldo 11-esből volt eredményes Szoboszlai Dominikék ellen, és láthatóan jól érezte magát a Puskás Arénában. Az ötszörös aranylabdás élvezte a játékot, kedélyesen beszélgetett a magyar válogatott futballistáival, valamint a szurkolókkal is igyekezett jó viszonyt ápolni. A meccs után azonban már nem akart feltűnést kelteni, interjút sem adott, hanem máris indult haza.

Cristiano Ronaldo stílusosan hagyta el Magyarországot

Fotó: Mirkó István

Cristiano Ronaldo magángéppel távozott

A Bors megírta, hogy a 40 éves sztár nem egy hagyományos járattal tért vissza, hanem a neki személyre szabott Gulfstream G650 típusú magángépével.

Ennek az elképesztő luxusgépnek 75 millió dollár, vagyis közel 28 milliárd forint az értéke, összesen 19 utas fér el rajta,

belső kialakítása pedig a legnagyobb kényelmet biztosítja. A fedélzeten saját multimédiás rendszer, telefon és természetesen Wi-Fi is található, az utazási élményt pedig tovább fokozza, hogy a repülő 7500 tengeri mérföldes hatótávolságával bármikor interkontinentális utakat is képes teljesíteni.

Footballers who own Luxurious and Expensive Private Jets. A THREAD 🧵



1. Cristiano Ronaldo-Private Jet : Gulfstream G650



Price : $65 million pic.twitter.com/UHi7juxtRM — Hsports_HD (@Hsports_HD) January 22, 2025

Ronaldo elképesztő magángépe azonban nemcsak teljesítményével, hanem személyre szabott megjelenésével is feltűnést kelt. A portugál szupersztár ikonikus CR7 márkajelzése is megtalálható rajta, ami tökéletesen illik az al-Nasszr sztárjának imázsához.

Az immár 223-szoros portugál válogatott Ronaldo legközelebb októberben léphet pályára a nemzeti csapatban. Roberto Martínez együttese előbb Írországot, majd a magyarokat fogadja hazai környezetben.

