A vb-selejtezőket az örmények elleni 5-0-s kiütéssel kezdő portugálok a második fordulóban a magyar válogatott ellen lépnek pályára a Puskás Arénában. Természetesen az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo is a keret tagja, a 40 éves szupersztár minden bizonnyal Szoboszlai Dominikék ellen is a kezdőcsapatban kap majd helyet.

Cristiano Ronaldo két gólt szerzett az örmények ellen

Fotó: José Sena Goulao / MTI/EPA/LUSA

Cristiano Ronaldo Budapesten: megérkeztek a portugálok!

A portugál válogatott már meg is érkezett a magyar fővárosba. A közösségi médiában megjelent egy felvétel, amely alapján Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese a belvárosban, a hetedik kerületben található Corinthia Grand Hotelben szállhatott meg.

A videón éppen az látható, amint a játékosok – köztük Ronaldóval – felszállnak a csapatbuszra,

a háttérben pedig a portugál klasszis becenevével megegyező „Roni” Deli közért felirata villan fel.

Ronaldo a jelek szerint remek formának örvend, az örmények elleni vb-selejtezőn kétszer is betalált, ezzel megszerezte 139. és 140. gólját a nemzeti együttesben.

Az F csoport favoritja tehát gólzáporos győzelemmel és Ronaldo-gólokkal kezdte a sorozatot, kedden este pedig az írek ellen 2-2-es döntetlennel rajtoló magyar válogatott vendégeként lép pályára a telt házas Puskás Arénában.

