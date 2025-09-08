Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar labdarúgó-válogatott kedd este fogadja Portugáliát a Puskás Arénában a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatának második fordulójában. A portugálok már megérkeztek Budapestre, Cristiano Ronaldo és társai a belvárosban tűntek fel.

A vb-selejtezőket az örmények elleni 5-0-s kiütéssel kezdő portugálok a második fordulóban a magyar válogatott ellen lépnek pályára a Puskás Arénában. Természetesen az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo is a keret tagja, a 40 éves szupersztár minden bizonnyal Szoboszlai Dominikék ellen is a kezdőcsapatban kap majd helyet.

Jereván, 2025. szeptember 6. A portugál Cristiano Ronaldo, miután megszerzete csapata negyedik gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai F csoportjának Örményország-Portugália mérkőzésén Jerevánban 2025. szeptember 6-án. MTI/EPA/LUSA/José Sena Goulao
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett az örmények ellen
Fotó: José Sena Goulao / MTI/EPA/LUSA

Cristiano Ronaldo Budapesten: megérkeztek a portugálok!

A portugál válogatott már meg is érkezett a magyar fővárosba. A közösségi médiában megjelent egy felvétel, amely alapján Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese a belvárosban, a hetedik kerületben található Corinthia Grand Hotelben szállhatott meg. 

A videón éppen az látható, amint a játékosok – köztük Ronaldóval – felszállnak a csapatbuszra, 

a háttérben pedig a portugál klasszis becenevével megegyező „Roni” Deli közért felirata villan fel.

@alenka_kukhta #ronaldo #cristianoronaldo #budapest #portugal ♬ som original - Arctic👑

Ronaldo a jelek szerint remek formának örvend, az örmények elleni vb-selejtezőn kétszer is betalált, ezzel megszerezte 139. és 140. gólját a nemzeti együttesben.

Az F csoport favoritja tehát gólzáporos győzelemmel és Ronaldo-gólokkal kezdte a sorozatot, kedden este pedig az írek ellen 2-2-es döntetlennel rajtoló magyar válogatott vendégeként lép pályára a telt házas Puskás Arénában. 

Kapcsolódó cikkek

Cristiano Ronaldónak elege lett, durván ellökte magától a szurkolót – videó
Szoboszlai alig várja Ronaldót, üzent a szurkolóknak a kapitány
Igazi laposztó bíró lesz a főnök a magyar-portugálon

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!