Cristiano Ronaldo neve minden költői túlzás nélkül fogalom a mai labdarúgásban. Az ötszörös Aranylabdás sztár annyi díjat nyert már a pályafutása során, hogy arra egy külön cikk is kevés lenne, ha tényleg mindent fel akarnánk benne sorolni. Ő és Lionel Messi fémjelezték az elmúlt másfél évtized futballját, az elit krémje, a két világsztár, akik közül a 40 éves portugál ikon vasárnap óta már Budapesten van. Portugália az MTK pályáján készül a kedd esti magyarok elleni összecsapásra, ahol az egy pontos házigazda magyarok Szoboszlai Dominik vezetésével megpróbálják majd legyőzni a három pontos vendégeket a telt házas Puskás Arénában. A portugál csapat körül akkora az érdeklődés, és nemcsak a média részéről, hanem a rajongók részéről is, hogy már a budapesti szállodájuk előtt is jelentős tömeg verődött össze, akik mind látni, jobb esetben egy aláírásra vagy közös képre akarnák elkapni Cristiano Ronaldót.

Cristiano Ronaldo neve még mindig jól cseng a foci világában

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Cristiano Ronaldo mindenek felett

Kollégának nem volt rest a nyakába venni a várost, hogy megnézze, vajon hányan kíváncsiak a portugál válogatottra, és nem meglepő módon azt látta, hogy óriási az érdeklődés, konkrétan több százan vártak a csapat szállodája előtt, hogy találkozhassanak a sztárokkal, meg leginkább CR-ral.