Rendkívüli

Mint egy veszett kutya: hatalmasat harapott Zelenszkij Brüsszel kezébe

A nemzetközi labdarúgás legnagyobb sztárjai közül minden bizonnyal Cristiano Ronaldo az egyik legérzelmesebb játékos. A portugálok szupersztárja pillanatok alatt képes felháborodni egy-egy számára kedvezőtlen ítélet miatt, ilyenkor pedig látványos őrjöngéssel ad hangot elégedetlenségének. Cristiano Ronaldo nem egyszer jött már ki a sodrából a futballpályán, az egyik legnagyobb hisztije épp a magyar válogatott ellen volt, amilyet ma este is szívesen látnánk tőle a Puskás Arénában.

Cristiano Ronaldo könnyedén ki tud borulni, amikor egy mérkőzésen éppen nem az történik, amit ő szeretne. A portugálok szupersztárját egy kihagyott helyzet, egy bírói ítélet vagy egy edzői döntés is képes teljesen kihozni a sodrából, ilyenkor pedig látványos gesztusokkal elégedetlenkedik, rengeteg munkát adva ezzel a fotósoknak.

Cristiano Ronaldo esetében teljesen megszokottnak számítanak a heves reakciók
Fotó: PETER KNEFFEL / DPA
Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

Cristiano Ronaldo hisztirohamot kapott a magyarok miatt

A portugálok 40 éves világsztárja továbbra is kirobbanthatatlan a nemzeti csapatból, a kedd esti vb-selejtezőn is minden bizonnyal kezdőként lép majd pályára a Puskás Arénában. Ronaldo a magyarok ellen eddig hat meccsen szerepelt, ezeken hét gólig és két gólpasszig jutott. Legemlékezetesebb mérkőzését a 2016-os Eb-n vívta ellenünk, a 3-3-as döntetlent hozó összecsapáson pedig még tőle is ritkán látható dührohammal jelentkezett. Az ötszörös aranylabdás a gólok tekintetében is a meccs főszereplői közé emelkedett, mivel az első félidőben gólpasszt adott Naninak, a második játékrészben egy elképesztő sarkazós gólt lőtt Király Gábornak, majd 3-2-es magyar vezetés után védhetetlen fejesgóllal egyenlített. 

A találkozó egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Dzsudzsák Balázs megpattant lövéséből harmadszorra is vezetést szerzett a magyar csapat, Ronaldo pedig hisztirohamot kapott a pálya kellős közepén,

 mert maga sem akarta elhinni, mekkorát futballoztak azon a meccsen a magyarok. 

Feldühítette, hogy csapattársát választották a legjobbnak

A portugál válogatott először 2019-ben nyerte meg a Nemzetek Ligáját, a sorozat legjobbjának pedig nem a remek formában futballozó Ronaldót választották meg, hanem csapattársát, a szintén kiválóan játszó Bernardo Silvát. A közösségi médiában a hollandok elleni finálét követően futótűzként kezdett el terjedni az a felvétel, amelyen a Manchester City sztárjának gratulálnak a portugál játékosok, 

Ronaldo viszont csak csóválja a fejét, és csalódott grimasz kíséretében nyugtázza, hogy nem ő kapta az elismerést.

Nehezen viselte, hogy lecserélte a szövetségi kapitány

A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokságon a portugálok akkori szövetségi kapitánya, Fernando Santos a Dél-Korea elleni csoportmeccsen úgy döntött, hogy gyengélkedő sztárját a 65. percben lecseréli. 

„De kib.szottul sietsz a lecserélésemmel” 

– a portugál sajtó szerint az ötszörös aranylabdás ezekkel a szavakkal hagyta el a pályát, amit sokan egyből összekötöttek a kapitány döntésével. A mérkőzést követően azonban a felek mindezt cáfolták, és arról beszéltek, hogy az ellenfél egyik játékosa sértegette Ronaldót, ezért reagált így a portugálok klasszisa.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo gestures during the Qatar 2022 World Cup Group H football match between South Korea and Portugal at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 2, 2022. (Photo by JUNG Yeon-je / AFP)
Cristiano Ronaldót feldühítette a lecserélése
Fotó: JUNG YEON-JE / AFP

„A koreai játékos sértegette őt, azt mondta neki, hogy tűnjön már el, ezért volt mérges, ezt mindenki láthatta. Láttam, milyen interakció zajlott közte és a koreai játékos között, nincsenek bennem kétségek” – mondta Santos a meccs után, amire maga az érintett nyilatkozata is ráerősített.

Az történt, hogy a lecserélésem előtt a dél-koreai játékos azt mondta, gyorsan tűnjek el a pályáról. Erre közöltem vele, hogy fogja be, 

mivel erre nincs felhatalmazása a pályán. Az edzővel nem volt vitám” – fogalmazott az ötszörös aranylabdás.

Mindenesetre az is beszédes, hogy Ronaldo a svájciak elleni nyolcaddöntőben csak a cserepadra került, a helyén futballozó Goncalo Ramos pedig mesterhármassal járult hozzá a 6-1-es kiütéshez.

A magyar válogatott még sosem tudta legyőzni a portugál csapatot, ám ha kedd este Szoboszlai Dominikéknak sikerülne megállítaniuk Ronaldóékat, akkor az minden bizonnyal újabb heves reakciókat váltana ki a 40 éves sztárból.

