Cristiano Ronaldo könnyedén ki tud borulni, amikor egy mérkőzésen éppen nem az történik, amit ő szeretne. A portugálok szupersztárját egy kihagyott helyzet, egy bírói ítélet vagy egy edzői döntés is képes teljesen kihozni a sodrából, ilyenkor pedig látványos gesztusokkal elégedetlenkedik, rengeteg munkát adva ezzel a fotósoknak.
A portugálok 40 éves világsztárja továbbra is kirobbanthatatlan a nemzeti csapatból, a kedd esti vb-selejtezőn is minden bizonnyal kezdőként lép majd pályára a Puskás Arénában. Ronaldo a magyarok ellen eddig hat meccsen szerepelt, ezeken hét gólig és két gólpasszig jutott. Legemlékezetesebb mérkőzését a 2016-os Eb-n vívta ellenünk, a 3-3-as döntetlent hozó összecsapáson pedig még tőle is ritkán látható dührohammal jelentkezett. Az ötszörös aranylabdás a gólok tekintetében is a meccs főszereplői közé emelkedett, mivel az első félidőben gólpasszt adott Naninak, a második játékrészben egy elképesztő sarkazós gólt lőtt Király Gábornak, majd 3-2-es magyar vezetés után védhetetlen fejesgóllal egyenlített.
A találkozó egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Dzsudzsák Balázs megpattant lövéséből harmadszorra is vezetést szerzett a magyar csapat, Ronaldo pedig hisztirohamot kapott a pálya kellős közepén,
mert maga sem akarta elhinni, mekkorát futballoztak azon a meccsen a magyarok.
A portugál válogatott először 2019-ben nyerte meg a Nemzetek Ligáját, a sorozat legjobbjának pedig nem a remek formában futballozó Ronaldót választották meg, hanem csapattársát, a szintén kiválóan játszó Bernardo Silvát. A közösségi médiában a hollandok elleni finálét követően futótűzként kezdett el terjedni az a felvétel, amelyen a Manchester City sztárjának gratulálnak a portugál játékosok,
Ronaldo viszont csak csóválja a fejét, és csalódott grimasz kíséretében nyugtázza, hogy nem ő kapta az elismerést.
A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokságon a portugálok akkori szövetségi kapitánya, Fernando Santos a Dél-Korea elleni csoportmeccsen úgy döntött, hogy gyengélkedő sztárját a 65. percben lecseréli.
„De kib.szottul sietsz a lecserélésemmel”
– a portugál sajtó szerint az ötszörös aranylabdás ezekkel a szavakkal hagyta el a pályát, amit sokan egyből összekötöttek a kapitány döntésével. A mérkőzést követően azonban a felek mindezt cáfolták, és arról beszéltek, hogy az ellenfél egyik játékosa sértegette Ronaldót, ezért reagált így a portugálok klasszisa.
„A koreai játékos sértegette őt, azt mondta neki, hogy tűnjön már el, ezért volt mérges, ezt mindenki láthatta. Láttam, milyen interakció zajlott közte és a koreai játékos között, nincsenek bennem kétségek” – mondta Santos a meccs után, amire maga az érintett nyilatkozata is ráerősített.
Az történt, hogy a lecserélésem előtt a dél-koreai játékos azt mondta, gyorsan tűnjek el a pályáról. Erre közöltem vele, hogy fogja be,
mivel erre nincs felhatalmazása a pályán. Az edzővel nem volt vitám” – fogalmazott az ötszörös aranylabdás.
Mindenesetre az is beszédes, hogy Ronaldo a svájciak elleni nyolcaddöntőben csak a cserepadra került, a helyén futballozó Goncalo Ramos pedig mesterhármassal járult hozzá a 6-1-es kiütéshez.
A magyar válogatott még sosem tudta legyőzni a portugál csapatot, ám ha kedd este Szoboszlai Dominikéknak sikerülne megállítaniuk Ronaldóékat, akkor az minden bizonnyal újabb heves reakciókat váltana ki a 40 éves sztárból.