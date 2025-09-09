Cristiano Ronaldo könnyedén ki tud borulni, amikor egy mérkőzésen éppen nem az történik, amit ő szeretne. A portugálok szupersztárját egy kihagyott helyzet, egy bírói ítélet vagy egy edzői döntés is képes teljesen kihozni a sodrából, ilyenkor pedig látványos gesztusokkal elégedetlenkedik, rengeteg munkát adva ezzel a fotósoknak.

Cristiano Ronaldo esetében teljesen megszokottnak számítanak a heves reakciók

Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

Cristiano Ronaldo hisztirohamot kapott a magyarok miatt

A portugálok 40 éves világsztárja továbbra is kirobbanthatatlan a nemzeti csapatból, a kedd esti vb-selejtezőn is minden bizonnyal kezdőként lép majd pályára a Puskás Arénában. Ronaldo a magyarok ellen eddig hat meccsen szerepelt, ezeken hét gólig és két gólpasszig jutott. Legemlékezetesebb mérkőzését a 2016-os Eb-n vívta ellenünk, a 3-3-as döntetlent hozó összecsapáson pedig még tőle is ritkán látható dührohammal jelentkezett. Az ötszörös aranylabdás a gólok tekintetében is a meccs főszereplői közé emelkedett, mivel az első félidőben gólpasszt adott Naninak, a második játékrészben egy elképesztő sarkazós gólt lőtt Király Gábornak, majd 3-2-es magyar vezetés után védhetetlen fejesgóllal egyenlített.

A találkozó egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Dzsudzsák Balázs megpattant lövéséből harmadszorra is vezetést szerzett a magyar csapat, Ronaldo pedig hisztirohamot kapott a pálya kellős közepén,

mert maga sem akarta elhinni, mekkorát futballoztak azon a meccsen a magyarok.

Feldühítette, hogy csapattársát választották a legjobbnak

A portugál válogatott először 2019-ben nyerte meg a Nemzetek Ligáját, a sorozat legjobbjának pedig nem a remek formában futballozó Ronaldót választották meg, hanem csapattársát, a szintén kiválóan játszó Bernardo Silvát. A közösségi médiában a hollandok elleni finálét követően futótűzként kezdett el terjedni az a felvétel, amelyen a Manchester City sztárjának gratulálnak a portugál játékosok,

Ronaldo viszont csak csóválja a fejét, és csalódott grimasz kíséretében nyugtázza, hogy nem ő kapta az elismerést.

throwback to when Cristiano Ronaldo was upset that Bernardo Silva received Player of the Tournament in the Nations League.



he is not a great leader.



pic.twitter.com/3SO5q6QBBr — foland (fan) (@propsMCFC) July 3, 2024

Nehezen viselte, hogy lecserélte a szövetségi kapitány

A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokságon a portugálok akkori szövetségi kapitánya, Fernando Santos a Dél-Korea elleni csoportmeccsen úgy döntött, hogy gyengélkedő sztárját a 65. percben lecseréli.

„De kib.szottul sietsz a lecserélésemmel”

– a portugál sajtó szerint az ötszörös aranylabdás ezekkel a szavakkal hagyta el a pályát, amit sokan egyből összekötöttek a kapitány döntésével. A mérkőzést követően azonban a felek mindezt cáfolták, és arról beszéltek, hogy az ellenfél egyik játékosa sértegette Ronaldót, ezért reagált így a portugálok klasszisa.