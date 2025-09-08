Aligha kell bárkinek is bemutatni a portugál csapat és vele a világ futballjának egyik legnagyobb sztárját, kinek neve Cristiano Ronaldo. Az Európa-bajnok klasszis hiába hagyta el februárban már a 40. születésnapját, nem akar lassítani, továbbra is ontja a gólokat, legutóbb az örményeknek lőtt kettőt a simán, 5-0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn idegenben. Portugália a második körben sem otthon lép pályára, hanem kedden este 20.45-től a Puskás Arénában néznek farkasszemet Magyarország legjobbjaival. A Szoboszlai Dominik által vezetett válogatott az írek ellen elért 2-2 után egy ponttal érkezik a második körre, míg a vendégek hárommal vezetik egy forduló után a négyes csoportot.

Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott az MTK pályáján készülnek

Fotó: Portugal national football team offical X site

Cristiano Ronaldo miatt óriási az érdeklődés

Nem túlzás azt állítani, hogy szinte egész Budapest megmozdult Ronaldo és a portugál válogatott miatt, nem mellesleg a vendégek az MTK stadionjában készülnek és egy mondattal üzentek a magyaroknak a hivatalos X-oldalukon: "A következő kihívásra koncentrálunk" – azaz ránk, magyarokra.