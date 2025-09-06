A portugálok abszolút esélyesként érkeztek az F csoport leggyengébb csapatának, a FIFA-világranglista 105. helyén álló örményék otthonába. Cristiano Ronaldo ezúttal is ott volt a kezdőben, a luzitánok pedig már a 10. percben megszerezték a vezetést.

Cristiano Ronaldo a 222. mérkőzésén lépett pályára a válogatottban

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Egy szép támadás végén João Cancelo tekert középre, a teljesen őrizetlenül hagyott João Félix pedig négy méterről a léc alá fejelt (0-1).

Cristiano Ronaldo kétszer is villant Jerevánban

A folytatásban a portugálok lendületben maradtak, a 21. percben pedig növelték az előnyüket. Ezúttal Pedro Neto tekert be jobbról egy labdát, a berobbanó Cristiano Ronaldo pedig öt méterről a kapuba pofozta a labdát (0-2). A 32. percben aztán eldöntötte a meccset a portugál válogatott. Cristiano Ronaldo kihagyott ziccere után a portugálok gyűjtötték be a lecsorgót, João Cancelo pedig 11 méterről a jobb felső sarokba bombázott (0-3).

A fordulás után a portugálok lendületben maradtak, Ronaldo pedig azonnal megszerezte 140. gólját a válogatottban.

A 46. percben Bruno Fernandes indítását le tudták fülelni, a lecsorgó azonban pont Cristiano Ronaldo elé került, aki 20 méterről, dropból a bal felső sarokba bombázott (0-4).

A 40 éves Cristiano Ronaldo 140 gólnál jár a portugál válogatottban

Fotó: Karen Minasyan/AFP

Hogy a portugálok mennyire komolyan veszik a magyarok elleni keddi vb-selejtezőt, arra bizonyíték, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány az 57. percben lecserélte az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót, akinek Budapesten vélhetően sokkal nehezebb dolga lesz, mint Jerevánban volt.

Ronaldo lecserélése után a 61. percben João Félix egy hihetetlen okszizós gólt. Az utolsó fél órában a portugálok még alakítottak ki nagy helyzeteket, de a gázról már láthatóan levették a lábukat, így a folytatásban az eredmény már nem változott. Az F csoport favoritja tehát gólzáporos győzelemmel kezdte a vb-selejtező sorozatot, kedden este pedig a magyar válogatott vendégeként lép pályára a telt házas Puskás Arénában.

világbajnoki selejtező, F csoport, 1. forduló:

Örményország-Portugália 0-5 (0-3)

gólszerzők: João Félix (10., 61.), Cristiano Ronaldo (21., 46.), João Cancelo (32.)