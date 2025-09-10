Cristiano Ronaldo már a 39. gólját szerezte vb-selejtezőkön, amikor büntetőből betalált a Magyarország–Portugália (2-3) mérkőzésen, ezzel a portugál csatár beállította a guatemalai Carlos Ruiz rekordját. Az ötszörös aranylabdással a lefújást követően Szoboszlai Dominik szeretett volna mezt cserélni, ám ez nem teljesen sikerült.
Az öltözőfolyosón Cristiano Ronaldo Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal is beszélgetett a meccs után, és a felvételen látható, ahogyan Szoboszlai odaadja a mezét a portugál példaképének, de ő a sajátját nem adja vissza cserébe. Hallatszik az is, ahogyan Ronaldo megígéri, hogy az október 14-én esedékes újabb találkozásuk után majd az akkori mezét megkapja a Liverpool középpályása.
A Magyar Nemzet észrevette, hogy Ronaldo azért nem tudta odaadni a saját mezét Szoboszlainak, mert már a találkozót követően a pályán odaajándékozta azt egy stábtagnak.
A két forduló után százszázalékos portugálok október 11-én Írországot fogadják, az egypontos magyarok pedig az íreket legyőző Örményországot látják vendégül aznap.