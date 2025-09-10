Live
Rendkívüli

Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 3-2-es vereséget szenvedett Portugáliától a keddi világbajnoki selejtezőn. A két csapatkapitány, Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik első egymás elleni mérkőzése mezcserével zárulhatott – volna.

Cristiano Ronaldo már a 39. gólját szerezte vb-selejtezőkön, amikor büntetőből betalált a Magyarország–Portugália (2-3) mérkőzésen, ezzel a portugál csatár beállította a guatemalai Carlos Ruiz rekordját. Az ötszörös aranylabdással a lefújást követően Szoboszlai Dominik szeretett volna mezt cserélni, ám ez nem teljesen sikerült.

Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik, a Magyarország–Portugália vb-selejtező két csapatkapitánya
Fotó: Csudai Sándor
Fotó: Csudai Sándor

Cristiano Ronaldo október közepén ad mezt Szoboszlai Dominiknek

Az öltözőfolyosón Cristiano Ronaldo Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal is beszélgetett a meccs után, és a felvételen látható, ahogyan Szoboszlai odaadja a mezét a portugál példaképének, de ő a sajátját nem adja vissza cserébe. Hallatszik az is, ahogyan Ronaldo megígéri, hogy az október 14-én esedékes újabb találkozásuk után majd az akkori mezét megkapja a Liverpool középpályása.

A Magyar Nemzet észrevette, hogy Ronaldo azért nem tudta odaadni a saját mezét Szoboszlainak, mert már a találkozót követően a pályán odaajándékozta azt egy stábtagnak.

Magyarország – Portugália, MagyarországPortugália, VB - selejtező labdarúgó mérkőzés, világbajnoki-selejtező, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 09. 09. Szurkolók
Galéria: Szoboszlai és Ronaldo találkozása után az aranylabdás sztár lehetett boldogabb
A Carpathian Brigade már a mérkőzés előtt óriási hangulatot csinált

A két forduló után százszázalékos portugálok október 11-én Írországot fogadják, az egypontos magyarok pedig az íreket legyőző Örményországot látják vendégül aznap.

