Cristiano Ronaldo 40 évesen is alapember a portugál válogatottban, az ötszörös aranylabdás pedig nem is akárhogyan kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot, az örmények ellen kétszer is eredményes volt. A portugálok legnagyobb sztárját a szurkolók rendre megtalálják, többször is előfordult már, hogy meccs közben rohantak be hozzá a pályára. Ronaldót legutóbb a nemzeti csapat szállásán rohamozta meg egy drukker, ám az al-Nasszr csatára ezúttal nem volt vevő a közös fotóra.

Cristiano Ronaldo rendszeresen a szurkolók célpontjává válik

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

Cristiano Ronaldo és a szurkoló esete

Az örmények ellen vb-selejtező előtt Ronaldo a csapattársai és a portugál stáb társaságában sétált keresztül a szállodán, amikor egy szurkoló odalépett hozzá.

A drukker a telefonját tartotta a kezében és egy közös szelfit szeretett volna kedvencével, ám a portugálok gólrekordere durván odébb lökte őt.

Ronaldo erőteljes reakciója meglepőnek hatott, mert többször is készségesen állt már rendelkezésre egy-egy közös fotóra, ám úgy tűnik a szurkoló éppen egy rossz pillanatában kapta el a portugál szupersztárt. Az ötszörös aranylabdás a meccsen már gálánsabb volt, a bevonuláskor igazi apaként viselkedett egy bekísérőfiúval, aki alig tudta feldolgozni azt az örömöt, hogy találkozhatott a kedvenc futballistájával.

Az örmények ellen Ronaldo a 222. mérkőzésén lépett pályára a válogatottban, a meccsen pedig a 139. és a 140. gólját is megszerezte a nemzeti együttesben.

A 40 éves klasszis Budapestre is elutazik, a magyar válogatott elleni vb-selejtezőn minden bizonnyal szintén kezdőként lép majd pályára. A magyar-portugál meccs kedd este 20.45-től kezdődik a Puskás Arénában, a mérkőzést a belga Erik Lambrechts vezeti majd.

