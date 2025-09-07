Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy a magyar labdarúgó-válogatott szombaton este a félidei 2-0-ás vezetést követően Sallai piros lapjának is köszönhetően 2-2-es döntetlent ért el Dublinban a világbajnoki selejtezők első körében. A mieink meccse előtt játszották az Örményország-Portugália selejtezőt, amelyen a vendégek egészen simán, 5-0-ra nyertek. Azonban nem az eredmény miatt marad emlékezetes a mérkőzés, hanem még egy kezdő sípszó előtti jelenetsor miatt, melynek egyik főszereplője Cristiano Ronaldo volt.

Cristiano Ronaldo remekül futballozott az örmények ellen a vb-selejtezőn

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Cristiano Ronaldo két gólt is szerzett a találkozón

A portugál világsztár mindkét félidőben egy-egy gólt szerzett, és még a találkozó előtt, a bevonuláskor igazi apaként viselkedett egy bekísérőfiúval, aki alig tudta feldolgozni azt az örömet, amelyet az okozott, hogy Ronaldo állt előtte és találkozott az Európa-bajnok klasszissal (elsírta magát a kisfiú). A lenti videón 0.40-től érdemes nézni a felvételt.

Kedden este Portugália a Puskás Arénába látogat, hogy a magyar nemzeti tizeneggyel csapjon össze a selejtezők második körében.