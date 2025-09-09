Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb országot támadott meg Izrael, ez mindenkinek fájni fog

Link másolása
Vágólapra másolva!
Folytatódnak a labdarúgó világbajnoki selejtezők Európában kedden este is. Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott a Szoboszlai Dominik vezette magyarok ellen lép pályára a Puskás Arénában.

Cristiano Ronaldo és a portugál csapat érkezése nagy port kavart Budapesten, rajongók hada várja mindenhol a világsztárt, aki még a 40-en túl is csúcsformában készül a kedd esti mérkőzésre a telt házas Puskás Arénában. Az Európa-bajnok csatár mindig és mindenkor a maximumot akarja nyújtani, itt és most pedig még egy rekord lebeghet a szeme előtt, hiszen a három pont megszerzésével óriásit léphetnek előre a válogatottal, hogy csoportelsőként, egyenes ágon jussanak ki a 2026-os világbajnokságra. Ha ez megtörténik, akkor Ronaldónak ez lenne, nem tévedés, a hatodik! vb-szereplése, amivel egy rendkívül szűk (vele együtt két tagú), tényleg elit társaságba kerül a tornára már csoportelsőként kijutott argentin ikonnal, Lionel Messivel.

Cristiano Ronaldo még mindig magas szinten futballozik
Cristiano Ronaldo még mindig magas szinten futballozik
Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Cristiano Ronaldo remek formában van

Az ötszörös Aranylabdás sztár ráadásul kiváló formában játszik, legutóbb idegenben az örményeknek rúgott két gólt a rendkívül sima, 5-0-ás portugál győzelem során.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!