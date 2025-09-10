Új együttese szerdán közösségi oldalán jelentette be a 25 éves Csoboth Kevin szerződtetését.

Csoboth Kevin hőssé vált a tavaly nyári Európa-bajnokságon

Fotó: Damien Meyer/AFP

Csoboth a svájci St. Gallenben ebben az idényben kevés játéklehetőséget - mindössze 27 percet - kapott, így ezúttal nem volt ott Marco Rossi szövetségi kapitány világbajnoki selejtezős keretében.

Az Eb-hős, Csoboth Kevin új csapata

A támadó tavaly nyáron igazolt Újpestről Svájcba, új együttese, amely négy kör után pont nélkül áll, az idény végéig vette kölcsön, írja az MTI.

Csoboth Kevin a 2024-es németországi Európa-bajnokságon tagja volt Marco Rossi keretének, és skótok elleni csoportmérkőzés 100. percében az ő góljával szerezte meg a magyar válogatott a győzelmet.

A Genclerbirligi az előző idény végén a másodosztályból jutott fel az élvonalba. A fővárosban, Ankarában található csapatnak korábban egy magyar légiósa volt, mégpedig a 38-szoros válogatott Petry Zsolt személyében, aki az 1995-96-os idényben védte a piros-feketék kapuját.