A labdarúgó Bundesligában jelenleg hatodik helyezett Wolfsburghoz igazolt Christian Eriksen. A magyar válogatott Dárdai Bence ezzel komoly riválist kapott.

Dárdai Bence csapata, a német labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Wolfsburg szerda este a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a dán válogatott Christian Eriksent, aki az előző idény végén távozott a Manchester Unitedtől.

Dárdai Bence csapattársa lett a dánok legnagyobb sztárja, Christian Eriksen
Dárdai Bence csapattársa lett a dánok legnagyobb sztárja, Christian Eriksen
Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

A dán középpályás - akit a 2021-es Európa-bajnokságon a finnek elleni mérkőzésen szívleállás miatt újra kellett éleszteni - szabadon igazolhatóként távozott az elmúlt idény végén a Manchester Unitedtől. A 33 esztendős futballista a Premier League-ben 310 mérkőzésen lépett pályára a Tottenham Hotspur, a Brentford és a Manchester United színeiben, illetve szerepelt az Ajax Amsterdamban és az Internazionaléban is – írja az MTI.

„Olyan játékost szerződtettünk, aki már mindent látott és megtapasztalt a szinten” – mondta Sebastian Schindzielorz, a Wolfsburg sportigazgatója, aki szerint Eriksen „hatalmas tapasztalata, a személyiség és az a minőség, amit a pályán képvisel” ösztönzés jelent majd a csapatnak, elsősorban a fiatal játékosoknak. 

Dárdai Bence helyzete megpecsételődött?

A 144-szeres dán válogatott futballista mások mellett a magyar válogatott Dárdai Bence csapattársa lesz. A háromszoros magyar válogatott középpályás helyzete így egyre nehezebb, hiszen az idei szezonban bajnoki mérkőzésen még nem is lépett pályára, csupán augusztus közepén a Hemelingen elleni Német Kupa meccsen kapott lehetőséget csereként beállva márpedig Eriksen érkezésével aligha fog több lehetőséget biztosítani Paul Simonis vezetőedző a számára.

