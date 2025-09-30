Sokan úgy tartják, hogy Dárdai Pál három fia közül a legfiatalabb, Bence a legnagyobb tehetség. Berlinben felnőve mindannyian játszottak a német utánpótlásban, de végül mindhárman a magyar futball felé fordultak. Bence berobbanása 2024 őszén óriási szenzáció volt: 18 évesen gólt szerzett a Bundesligában a Wolfsburg színeiben, és azonnal felkerült a nemzetközi tehetséglistákra. Válogatott szinten is ment ért a harc, végül Magyarországot választotta, de most kimaradhat Marco Rossi keretéből – írja elemzésében a Magyar Nemzet.

Dárdai Bence padlót fogott Wolfsburgban. Paul Simonis edző Christian Eriksent favorizálja. Mi lesz egy Marco Rossi döntése a magyar válogatottnál Fotó: BERND THISSEN / DPA

Marco Rossi meggyőzte a fiatal középpályást, hogy Németország helyett Magyarországot válassza. Márciusban kezdőként mutatkozott be a válogatottban Törökország ellen. A Bild akkor úgy fogalmazott: „A DFB ékszere Németország ellen döntött.”

Ám a mesebeli történet hamar rémálommá változott: a Wolfsburg edzőváltása, valamint a nagynevű riválisok érkezése teljesen háttérbe szorította.

Dárdai Bence: Wolfsburgban Eriksen árnyékában

A fordulatot az hozta, hogy a nyáron a klub menesztette Ralph Hasenhüttlt, aki eredetileg beépítette Dárdait a csapatba. Az új tréner, Paul Simonis másképp gondolkodik, és a középpálya közepére inkább tapasztalt játékosokat preferál. A legnagyobb csapást azonban a világhírű Christian Eriksen szerződtetése jelentette.

A dán klasszis, aki 2021-ben az Európa-bajnokságon összeesett, majd csodával határos módon tért vissza a pályára, most a Wolfsburg új reménysége. Eriksen legendás története inspiráló, de egyben fájdalmas is a fiatal magyar tehetség számára: jelenléte szinte lenullázta Dárdai játékperceit.

Az új szezonban Bence egyetlen Bundesliga-mérkőzésen sem lépett pályára, csupán a Német Kupában kapott húsz percet egy harmadrangú ellenfél ellen. Ez óriási visszaesés ahhoz képest, hogy tavaly 25 meccsen, gólokkal és gólpasszokkal bizonyította rátermettségét.

Christian Eriksen a Premier League-et elhagyva a Bundesligában, Wolfsburgban próbál szerencsét Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Rossi dilemmája és a válogatott jövője

Marco Rossi kedden 13 órakor hirdeti ki a magyar válogatott keretét az Örményország és Portugália elleni vb-selejtezőkre. Bár eddig mindig számolt Bencével, most könnyen lehet, hogy kimarad a névsorból, s ismét inkább Nikitscher Tamásnak szavaz bizalmat, aki viszont a selejtezők előző szakaszában nem kapott meghívót.

Dárdai Bence helyzete azért is érdekes, mert a Transfermarkt értékelése szerint ő a harmadik legértékesebb magyar futballista Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mögött, 12 millió eurós piaci árával. Ez jól mutatja, mekkora tehetségről van szó.

A kérdés az: vajon Rossi bízik-e benne továbbra is, vagy a cserepad foglya marad Wolfsburgban? Egy biztos: a halálból visszatért Eriksen és a holland Simonis döntései jelenleg nagyobb hatással vannak Dárdai Bence karrierjére, mint bármi más. A magyar szurkolók pedig reménykednek, hogy a fiatal középpályás hamarosan újra bizonyíthat – akár klubjában, akár a válogatottban.