A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban lépett pályára az Anfield Roadon az Everton ellen, és 2-1-re meg is nyerte a városi derbit, ezzel továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a Premier League-et. A meccs játékvezetője, Darren England egyik csapatnak sem adott 11-est és piros lapot sem osztott ki, mégis hatalmas kritikát kapott egy korábbi kollégától.

Darren England kemény kritikát kapott a Liverpool-Everton derbi után

Nonszensz, amit Darren England művelt a Liverpool-Everton rangadón?

A játékvezetőt azért érte kemény bírálat, mert a 78. percben sárga lapot adott Kiernan Dewsbury-Hallnak, amiért az Everton játékosa túl gyorsan végzett el egy szabadrúgást. David Moyes vezetőedző az oldalvonal mellett csak nevetni tudott az ítéleten, a korábbi PL-bíró, Mark Halsey pedig nem kímélte Englandet.

„Kiernan Dewsbury-Hall sárga lapja a Liverpool ellen teljesen értelmetlen volt. Az Everton középpályását Darren England játékvezető sárgával büntette, mert túl gyorsan végzett el szabadrúgást az Anfield Stadionban, miután Jack Grealish-t Curtis Jones szabálytalanul állította meg.

England nemzetközi játékvezető, de ez nagyon rossz döntés volt a részéről. Megértem, hogy David Moyes és az Everton játékosai miért fogadták értetlenül ezt az ítéletet

– magyarázta Halsey.

David Moyes nem hitt a szemének a furcsa döntés láttán

„Englandnek hagynia kellett volna, hogy a játék folyjon tovább. Ha nem volt elégedett a labda helyével, vagy az mozgott, akkor sípoljon, és kérje meg a játékost, hogy ismételje meg a pontrúgást” – tette hozzá a korábbi PL-bíró, aki 1999 és 2013 között vezetett mérkőzéséket az angol élvonalban.

Természetesen England hibája a végeredményt egyáltalán nem befolyásolta, a Liverpool nem emiatt tudta megnyerni a városi rangadót ősi riválisa ellen.

