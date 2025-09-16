Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Dróntámadás: kis híján életekbe került a lengyelek ocsortány nagy buktája

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Manchester United borzalmasan gyengén kezdte a Premier League 2025/2026-os idényét. Rúben Amorim együttese legutóbb a városi rivális Manchester City ellen kapott ki a vártnál is simábban, ami után újfent özönleni kezdtek a kritikák. Most David Beckham szállt bele páros lábbal a Vörös Ördögökbe.

A Manchester United a hétvégén újabb sima vereséget szenvedett, ezúttal a városi rivális Manchester City gázolt át rajta. A vesztes fél vesszőfutása tovább tart, az idei szezont is rendkívül pocsékul kezdte, ugyanis Rúben Amorim csapata csak a 14. helyen áll a Premier League-ben. A 3-0-s zakót követően egy érdekes statisztika is napvilágot látott, miszerint a második világháború óta a portugál szakember a Manchester United legrosszabb edzője. Nem csoda, hogy a MU egykori játékosaitól kemény kritikákat kapott az elmúlt napokban. Legutóbb David Beckham mondta el kendőzetlenül a véleményét.

David Beckhamnek fáj nézni a Manchester United szenvedését
David Beckhamnek fáj nézni a Manchester United szenvedését
Fotó: ALIKA JENNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

David Beckham is kifakadt a Manchester United veresége után

Az Inter Miami tulajdonosa korábbi csapattársaival ellentétben ritkán szokott megnyilvánulni a Manchester United problémáiról, ám az egykor szebb napokat is megélt angol klub újabb gyenge teljesítménye után nem tudta magában tartani a véleményét. A Manchester United és a Real Madrid egykori középpályása elmondta, fájó volt végig nézni, amint szeretett csapata kikap a városi riválistól az Etihadban, és hozzátette: már „elege van” a kudarcokból.

„Nagyon nehéz volt nézni. Ahogy már korábban is mondtam, United-szurkolóként elegem van abból, hogy nézem ezeket a meccseket, és azt látom, amit látunk. Egykori játékosként és szurkolóként csak remélni tudom, hogy nekik is ugyanúgy fáj, mint nekünk. De biztos vagyok benne, hogy ez így is van, mert biztos nem úgy mennek ki a pályára, hogy nem akarnának nyerni” – kezdte Beckham a CBS Sports Golazo című műsorában.

Beckham szerint nem az számít, hogy ki a felelős a gyenge eredményekért, hanem az, hogy a játékosok átérezzék a szurkolók fájdalmát.

„Amikor egy ilyen fontos meccset elveszítesz, akkor egy darabig nem mozdulsz ki otthonról, mert ha mégis, akkor szinte biztos, hogy csak United-szurkolókba fogsz botlani” – tette hozzá az angol legenda.

A Manchester United legközelebb a Konferencia-ligában címvédő és klubvilágbajnok Chelsea ellen javíthat, ám ez a mérkőzés sem ígérkezik sétagaloppnak a Premier League 5. fordulójában.

Kapcsolódó cikkek:

Meghökkentő vélemény: Szoboszlai csak Wirtz miatt ilyen jó?
Szoboszlaiék olyat tettek, ami még soha senkinek sem sikerült
Máris megpecsételődött Kerkez Milos sorsa Liverpoolban?
A második világháború óta nem élt át ilyen borzalmat a Manchester United
Kerkez Milost szidta, élő adásban csinált botrányt a Manchester United legendája
A Manchester City kirúgott egy csapost, aki United mezben adta a sört a városi derbin – kép
A Manchester United edzője kiakadt az újabb kudarc után, a kirúgásáról beszélt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!