A Manchester United a hétvégén újabb sima vereséget szenvedett, ezúttal a városi rivális Manchester City gázolt át rajta. A vesztes fél vesszőfutása tovább tart, az idei szezont is rendkívül pocsékul kezdte, ugyanis Rúben Amorim csapata csak a 14. helyen áll a Premier League-ben. A 3-0-s zakót követően egy érdekes statisztika is napvilágot látott, miszerint a második világháború óta a portugál szakember a Manchester United legrosszabb edzője. Nem csoda, hogy a MU egykori játékosaitól kemény kritikákat kapott az elmúlt napokban. Legutóbb David Beckham mondta el kendőzetlenül a véleményét.

David Beckhamnek fáj nézni a Manchester United szenvedését

Fotó: ALIKA JENNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

David Beckham is kifakadt a Manchester United veresége után

Az Inter Miami tulajdonosa korábbi csapattársaival ellentétben ritkán szokott megnyilvánulni a Manchester United problémáiról, ám az egykor szebb napokat is megélt angol klub újabb gyenge teljesítménye után nem tudta magában tartani a véleményét. A Manchester United és a Real Madrid egykori középpályása elmondta, fájó volt végig nézni, amint szeretett csapata kikap a városi riválistól az Etihadban, és hozzátette: már „elege van” a kudarcokból.

„Nagyon nehéz volt nézni. Ahogy már korábban is mondtam, United-szurkolóként elegem van abból, hogy nézem ezeket a meccseket, és azt látom, amit látunk. Egykori játékosként és szurkolóként csak remélni tudom, hogy nekik is ugyanúgy fáj, mint nekünk. De biztos vagyok benne, hogy ez így is van, mert biztos nem úgy mennek ki a pályára, hogy nem akarnának nyerni” – kezdte Beckham a CBS Sports Golazo című műsorában.

“I would hope that they are hurting like we are as fans.”



David Beckham weighs in on Manchester United’s loss to City and what it means for the Red Devils and their fans 🔴 pic.twitter.com/z0O8SR71ML — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 15, 2025

Beckham szerint nem az számít, hogy ki a felelős a gyenge eredményekért, hanem az, hogy a játékosok átérezzék a szurkolók fájdalmát.

„Amikor egy ilyen fontos meccset elveszítesz, akkor egy darabig nem mozdulsz ki otthonról, mert ha mégis, akkor szinte biztos, hogy csak United-szurkolókba fogsz botlani” – tette hozzá az angol legenda.

A Manchester United legközelebb a Konferencia-ligában címvédő és klubvilágbajnok Chelsea ellen javíthat, ám ez a mérkőzés sem ígérkezik sétagaloppnak a Premier League 5. fordulójában.