A 43 éves bírót még decemberben rúgta ki az angol játékvezetői testület, miután egy olyan videó látott napvilágot róla az interneten, amelyen Jürgen Kloppra, a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool korábbi edzőjére tett durva megjegyzéseket. David Coote-ot az UEFA is megbüntette, 2026. június 30-ig szóló eltiltással sújtotta, valamint azért folytatott vizsgálatot ellene, mert kiszivárgott róla egy másik videó, amelyen a 2024-es labdarúgó-Eb idején „gyanús” fehér port szippantott fel egy asztalról.

David Coote sorozatos botrányok főszereplője

Gyermekpornográfiával vádolják David Coote-ot

A botrányhős angol játékvezető ismét bajba került, mert újabb súlyos bűncselekménnyel vádolták meg.

A hírek szerint a Newarkból származó bíró 2020 januárjában pornográf tartalmú videót készített egy gyermekről,

ezért csütörtökön meg kell jelennie a Nottinghami Városi Bíróságon a váddal kapcsolatos első meghallgatáson. A Coote-tal szembeni vád az „A” kategóriás besoroláshoz tartozik, amely a legsúlyosabb minősítés, és jellemzően a felnőttek által bántalmazott kisgyermekek esetei tartoznak ide.

Coote a tavaly év végén napvilágra hozott botrányai után sokkoló bejelentést tett, egy interjúban könnyek között tárta nyilvánosság elé, hogy homoszexuális.

„Különösen kamaszkoromban éreztem mély szégyenérzetet. 21 éves koromig nem mondtam el a szüleimnek, 25 éves koromig pedig a barátaim sem tudták ezt rólam” – árulta el Coote, aki saját bevallása szerint rengeteg zaklatás és halálos fenyegetés áldozata volt játékvezetőként.

