A manchesteri rangadó pikánsnak ígérkezett, nyáron ugyanis tíz év után távozott a Manchester City csapatától a klub történetének legjobb játékosa, a belga Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne a 26. percig lehetett csak a pályán az Etihad Stadionban

Fotó: Alex Livesey/Anadolu via AFP

A 34 éves középpályás minden lehetséges trófeát megnyert a Manchester Cityvel, 422 mérkőzésen 108 gólt lőtt és 177 gólpasszt adott tíz év alatt. A klub azonban nem hosszabbította meg a szerződését, így nyáron ingyen igazolt a Napoli csapatához.

​Haaland történelmet írt, De Bruyne napját tönkretette az ördög

De Bruyne csütörtökön óriási ováció közepette tért vissza abba a stadionba, amelybe hamarosan szobrot állítanak majd neki. Azonban a belga közönségkedvenc nem élvezhette sokáig a manchesteri szurkolók szeretetét, ugyanis a 21. percben a jobbhátvéd Giovanni Di Lorenzo gólhelyzetben elkaszálta Erling Haalandot, így kiállították a nápolyi csapat játékosát. Ezt követően Antonio Contének, az olasz csapat edzőjének bele kellett cserélni a meccsbe, a 26. percben pedig De Bruyne helyett küldte pályára az uruguayi védőt, Mathias Oliverát.

Kevin De Bruyne korábban rengeteg gólpasszt kiosztott Erling Haalandnak

Fotó: Alex Livesey/Anadolu via AFP

„Úgy készültünk a meccsre, ahogy az első húsz percben játszottunk, de a kiállítás tönkretette a játékot. Hogy ez igazságos volt-e vagy sem, nem tudom. A Manchester City ellen egyenlő létszámmal is nehéz játszani, de így lehetetlenné vált. Ha nem lettünk volna emberhátrányban, nehéz helyzetbe hozhattuk volna őket” – idézi az olasz La Gazzetta dello Sport a Napoli edzőjét, aki kitért De Bruyne lecserélésére is.

Néha az ördög közbeavatkozik, ez a sors kegyetlen fintora. Tavaly csak egy kiállításunk volt az egész szezonban. Most a Bajnokok Ligájában játszottunk, és húsz perc után emberhátrányba kerültünk. Szomorú voltam Kevin lecserélése miatt, mert megfosztottam magam a játékától és persze azért is, mert nem élvezhette, hogy a régi stadionjában játsszon egykori klubja ellen”

– tette hozzá az olasz szakember.

De Bruyne lecserélése után a norvég Erling Haalandé lett a főszerep, aki az 56. percben egy fejesgóllal szerzett vezetést, ezzel a 49. meccsén megszerezte 50. gólját a Bajnokok Ligájában. Haaland ezzel történelmet írt, ugyanis az 50 gólos álomhatárt ilyen gyorsan még egy csatár sem érte el. A rekordot előtte a holland Ruud van Nistelrooy tartotta, akinek 62 találkozó kellett az 50 gól eléréséhez.

Mit is mondhatnék? A számok magukért beszélnek. Szerencsések vagyunk, hogy a csapatunkban van, csak gratulálni tudunk neki, mert olyan támadók mellett van, mint Van Nistelrooy, Lewandowski, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi. Gólok tekintetében hihetetlen, amit produkál”

– méltatta játékosát Pep Guardiola, a Manchester City edzője, aki úgy érzi, Haaland akár Bajnokok Ligája legeredményesebb játékosa is lehet, mert még legalább tíz évig fog játszani.