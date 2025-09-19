Live
Csütörtök este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában a Manchester City több mint egy órát emberelőnyben futballozva 2-0-ra legyőzte az olasz bajnok Napoli csapatát az Etihad Stadionban. A találkozó Kevin De Bruyne, a manchesteri klub történetének legjobb játékosának visszatéréséről szólt volna, azonban a Napoli edzőjének elmondása szerint az ördög közbeavatkozott, így Erling Haaland elképesztő rekordja adott beszédtémát a lefújás után.

A manchesteri rangadó pikánsnak ígérkezett, nyáron ugyanis tíz év után távozott a Manchester City csapatától a klub történetének legjobb játékosa, a belga Kevin De Bruyne. 

Kevin De Bruyne a 26. percig lehetett csak a pályán az Etihad Stadionban
Fotó: Alex Livesey/Anadolu via AFP

A 34 éves középpályás minden lehetséges trófeát megnyert a Manchester Cityvel, 422 mérkőzésen 108 gólt lőtt és 177 gólpasszt adott tíz év alatt. A klub azonban nem hosszabbította meg a szerződését, így nyáron ingyen igazolt a Napoli csapatához. 

​Haaland történelmet írt, De Bruyne napját tönkretette az ördög

De Bruyne csütörtökön óriási ováció közepette tért vissza abba a stadionba, amelybe hamarosan szobrot állítanak majd neki. Azonban a belga közönségkedvenc nem élvezhette sokáig a manchesteri szurkolók szeretetét, ugyanis a 21. percben a jobbhátvéd Giovanni Di Lorenzo gólhelyzetben elkaszálta Erling Haalandot, így kiállították a nápolyi csapat játékosát. Ezt követően Antonio Contének, az olasz csapat edzőjének bele kellett cserélni a meccsbe, a 26. percben pedig De Bruyne helyett küldte pályára az uruguayi védőt, Mathias Oliverát. 

Kevin De Bruyne korábban rengeteg gólpasszt kiosztott Erling Haalandnak
Fotó: Alex Livesey/Anadolu via AFP

„Úgy készültünk a meccsre, ahogy az első húsz percben játszottunk, de a kiállítás tönkretette a játékot. Hogy ez igazságos volt-e vagy sem, nem tudom. A Manchester City ellen egyenlő létszámmal is nehéz játszani, de így lehetetlenné vált. Ha nem lettünk volna emberhátrányban, nehéz helyzetbe hozhattuk volna őket” idézi az olasz La Gazzetta dello Sport a Napoli edzőjét, aki kitért De Bruyne lecserélésére is. 

Néha az ördög közbeavatkozik, ez a sors kegyetlen fintora. Tavaly csak egy kiállításunk volt az egész szezonban. Most a Bajnokok Ligájában játszottunk, és húsz perc után emberhátrányba kerültünk. Szomorú voltam Kevin lecserélése miatt, mert megfosztottam magam a játékától és persze azért is, mert nem élvezhette, hogy a régi stadionjában játsszon egykori klubja ellen” 

– tette hozzá az olasz szakember. 

De Bruyne lecserélése után a norvég Erling Haalandé lett a főszerep, aki az 56. percben egy fejesgóllal szerzett vezetést, ezzel a 49. meccsén megszerezte 50. gólját a Bajnokok Ligájában. Haaland ezzel történelmet írt, ugyanis az 50 gólos álomhatárt ilyen gyorsan még egy csatár sem érte el. A rekordot előtte a holland Ruud van Nistelrooy tartotta, akinek 62 találkozó kellett az 50 gól eléréséhez. 

Mit is mondhatnék? A számok magukért beszélnek. Szerencsések vagyunk, hogy a csapatunkban van, csak gratulálni tudunk neki, mert olyan támadók mellett van, mint Van Nistelrooy, Lewandowski, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi. Gólok tekintetében hihetetlen, amit produkál” 

méltatta játékosát Pep Guardiola, a Manchester City edzője, aki úgy érzi, Haaland akár Bajnokok Ligája legeredményesebb játékosa is lehet, mert még legalább tíz évig fog játszani. 

A Barcelona és a Newcastle egykori edzőjének, a legendás Sir Bobby Robson szobrára is rátettek egy meccshez kapcsolódó sálat
A Galatasaray szurkolói éljeneznek egy ifjú párt, a menyasszony és a vőlegény pedig csatlakoztak a török fanatikusokhoz a frankfurti Romerberg téren
Erling Haaland a 49. mérkőzésén megszerezte 50. gólját a Bajnokok Ligájában
„Ő egy gép a kapu előtt. Örülök neki, hogy elérte ezt a mérföldkövet. Addig fogja ezt folytatni, amíg mi el tudjuk juttatni neki a labdát a kapu elé” – vélekedett Haalandról Nico O'Reilly, a Manchester City védője. 

A Bajnokok Ligája történetének legeredményesebb játékosa az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, aki 183 meccsen 140 gólt lőtt a legrangosabb európai kupasorozatban. Haalandnak jelenleg több gólja, mint meccse van a Bajnokok Ligájában, így ha a következő évtizedben is hasonló ütemben termeli a gólokat, akkor megvan rá az esélye, hogy Ronaldo elé kerüljön. 

