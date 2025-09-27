Szombaton rangadót rendeztek a keleti országrészben, ahol a Diósgyőr és a Debrecen 65. alkalommal csapott össze az NB I-ben.

Nem bírt egymással a Diósgyőr és a Debrecen

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Nagyon izgalmasan kezdődött a keleti rangadó, mindkét csapat támadólag lépett fel, ennek köszönhetően alig öt perc alatt mindkét fél előtt adódott nagy helyzet, de amíg Vallejo nem találta el a kaput, addig a túloldalon Bermejo lövését nagy bravúrral védte a hazai kapus. A nyílt sisakos küzdelem következtében a középpályán gyakran átrohantak a játékosok, így oda-vissza kialakultak veszélyes akciók, a különbséget az jelentette, hogy a miskolciak befejezése rendre pontatlan volt, ugyanakkor Senticnek többször is védenie kellett. Gól viszont nem született, ráadásul húsz perc után visszaesett a tempó, ezért a játékrész második felében már nem voltak helyzetek sem. Az egyetlen kivételt közvetlenül a szünet előtt Kocsis próbálkozása jelentette, de közeli gurítása hiába jutott túl Senticen, a kapufa megmentette a Diósgyőrt.

A Debrecen lehet elégedetlenebb a DVTK elleni egy ponttal

Térfélcserét követően a debreceniek távoli lövésekkel tesztelték a rivális hálóőrét, akinek ezek a kísérletek nem okoztak a gondot. Közelebb a Diósgyőr járt a gólhoz, csakhogy Acolatse tekerése centikkel elkerülte a bal felső sarkot.

Összességében a második félidő egyenlő erők küzdelmét hozta, úgy tűnt, mindkét együttes elégedett a pontosztozkodással, így ebben az időszakban kevés ígéretes akciót láthatott a közönség, gólnak pedig egyáltalán nem tapsolhatott. A döntetlennel igazságos eredmény született – írja az MTI.

A pontosztozkodással a miskolci csapat már öt kör óta veretlen, igaz, ebből csak egyszer győzött, míg a második helyen álló hajdúsági gárda idegenben még nem kapott ki ebben az idényben, három siker mellett ez volt a második döntetlenje. A diósgyőri botlással azonban Dzsudzsák Balázsék nem tudtak élre állni, így a következő fordulót is biztosan az élről kezdheti meg a listavezető Paks.

Fizz Liga, 8. forduló:

Diósgyőri VTK-Debreceni VSC 0-0

Miskolc, 6279 néző, v.: Csonka

sárga lap: Saponjic (32.), Demeter (35.), illetve Bermejo (40.)