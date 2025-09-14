A Magyar Nemzet készített egy hosszabb interjút a magyar labdarúgás korábbi világsztárjával, Détári Lajossal. A Németországban és Görögországban is hőssé vált egykori futballista azzal kezdte a mondandóját, hogy szerinte akár négy pontot is szerezhetett volna a magyar labdarúgó-válogatott az írek és a portugálok ellen. Ugyanakkor a megszerzett egy ponttal sem elégedetlen és szerinte a csoport második helye és ezzel a világbajnoki pótselejtező meglehet a csapatnak. Ezzel kapcsolatban némi kritikát is megfogalmazott Détári Marco Rossi taktikája kapcsán, egészen pontosan azt mondta: „Egy dolgot azonban biztosan másként csinálnék, és ez a védekezés. Ugyanis a portugálok taktikáját követve feljebb tolnám a védelem vonalát majdnem a tizenhatosra.”

Détári Lajos, az eleddig utolsó magyar világsztár futballista

Fotó: AFP/STAFF

Détári Lajos elmesélte a sztorit arról, miképp került a Fradi csapatához

Szoboszlai kapcsán nem mehetett el szó nélkül az Arsenal ellen lőtt hatalmas szabadrúgás gólja mellett. „Élőben nem láttam, ugyanis annyira unalmasnak találtam az első félidőt, hogy idegességemben elkapcsoltam a meccsről. Természetesen azóta többször is láttam a különböző közösségi oldalakon. Tagadhatatlan, hogy nagyon szép találat volt.”

A hazai labdarúgás világából beszélt Bognár György munkásságáról, akit rendkívül nagyra tart, ezzel kapcsolatban megosztotta a gondolatait Détári arról, mit gondol Bognárnak a Fradi elnökével, Kubatov Gáborral való csörtéjéről is. Ha már Ferencváros, a legendás focista elmesélte, miképp lett a zöld-fehérek játékosa: „Ennek egyetlenegy oka volt, hogy Olaszországban, ahol akkoriban játszottam, átigazolási stop lépett érvénybe, így nem lehettem a Sampdoria játékosa, holott mindenben megegyeztem a klubbal. Itthon készültem a nyáron, hogyha valahol szükség lenne a játékomra, fizikailag ne legyek lemaradva. Éppen a Normafánál futottam, amikor összetalálkoztam Mucha Józsival. Megkérdezte, mi van velem, és amikor meghallotta, jelenleg nincs csapatom, megígérte, beszél a Fradi akkori edzőjével, Nyilasi Tiborral, valamint a technikai vezetővel, Havasi Mihállyal, legyek a zöld-fehérek játékosa.”