Erre büszke lehet a két magyar labdarúgó. Király Gábort és Détári Lajost is dicsérte az olasz kapuslegenda, Gianlugi Buffon.

Gianluigi Buffon a magyarul megjelent önéletrajzi könyve kapcsán beszélt videóüzenetben a két magyar labdarúgóról, Détári Lajosról és Király Gáborról.

Détári Lajos annak idején a Frankfurtban is nagyot alkotott
Détári Lajos annak idején a Frankfurtban is nagyot alkotott
Fotó: SVEN SIMON / SvenSimon

Détárit és Királyt méltatta

Détárit „hatalmas futballzseninek” titulálta, akinek gyerekkorában – Genoa-szurkolóként – nagy rajongója volt, illetve Királyt „Európa és az angol labdarúgás fontos alakjának” nevezte.

A világbajnok Buffon 2023-ban, több mint 1100 profi meccsel a háta mögött vonult vissza az aktív labdarúgástól. Nem sokkal utána írta meg önéletrajzi könyvét, amelyben nemcsak a győzelmekről és trófeákról, hanem a kudarcokról is őszintén vall – írja az MTI.

Buffon fontos játékosnak tartotta Királyt
Buffon fontos játékosnak tartotta Királyt
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Bepillantást enged pályafutása titkaiba: a világbajnoki győzelembe, a Juventusnál töltött éveibe – a torinóiakkal tízszer nyert bajnokságot –, és hogy évekig járt pszichológushoz úgy, hogy erről senkinek nem beszélt. Kiemelt hangsúlyt kapnak a kötetben azok a futballisták és csapattársak, akik inspirálták őt, valamint a sport iránti szenvedély, amely végigkísérte pályáját.

