A legfontosabbnak kikiáltott írországi rajt után kedden az egyik legnehezebb mérkőzés következik a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában a magyar labdarúgó-válogatott számára, amely 1986 után juthat ki ismét a sportág legnagyobb seregszemléjére. Marco Rossi azonban nincs könnyű helyzetben, ugyanis a hírek szerint újabb fontos játékos esett ki, ezúttal Dibusz Dénes.

A legfrisseb hírek szerint újabb gondokkal kell szembenéznie a magyar válogatott szövetségi kapitányának, Marco Rossinak, ugyanis Dibusz Dénes megsérült.

Dibusz Dénes lemaradhat a portugálok elleni meccsről a sérülése miatt
Dibusz Dénes lemaradhat a portugálok elleni meccsről a sérülése miatt
Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Dibusz Dénes megsérült?

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai több szempontból sem várják jó előjelekkel az összecsapást. Ennek egyik oka, hogy Sallai Roland kiállítása miatt fokozódtak az olasz szakvezető problémái. A Galatasaray futballistája eltiltása miatt nem léphet pályára kedden, ami különösen fájó a középpályáról sérülés miatt hiányzó Schäfer András távollétében.

Az NB1.hu információi szerint a Gulácsi visszavonulása óta első számú kapusként számon tartott Dibusz Dénes megsérült, így a dublini találkozóval ellentétben a Puskásban nem biztos, hogy ő áll majd a magyar kapuban.

A magyar keretbe Dibusz Dénesen kívül Szappanos Péter és Tóth Balázs kapott meghívót kapusposzton. A lap úgy tudja, a

 Cristiano Ronaldo fémjelezte portugálok ellen utóbbi nevével kezdődhet majd a válogatott összeállítása, amennyiben Dibusz nem lesz bevethető.

A magyar-portugál mérkőzés kedden 20.45-kor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője a belga Erik Lambrechts lesz.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

