Egyszer még a legkeményebb fickók is eljutnak oda, hogy azt mondják: ennyi volt. A francia válogatottat 2012 óta irányító, és 2018-ban világbajnoki címig, négy évvel később pedig vb-döntőbe vezető Didier Deschamps számára most érkezett el a pillanat. A ritkán mosolygó, hírhedten szigorú szakember elmondta milyen engedményeket tett a játékosoknak, hogy megőrizze az öltöző békéjét.

Didier Deschamps (b.) lazított a szabályokon a francia válogatottnál

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az 56 éves szövetségi kapitány az Ouest France című francia lapnak adott nyilatkozatát a Goal.com szemlézte, Deschamps ebben az interjúban mondta el, hogy alakította át a szabályokat a francia válogatottnál.

„Ha a klubjaiknál használhatják a mobiltelefonokat a játékosok az öltözőben, akkor én sem tilthatom meg nekik, hogy ezt tegyék. Nem korlátozhatom a szabadságukat. A legfontosabb, hogy egy mindenki számára elfogadható, barátságos közeget teremtsünk a válogatottnál” – mondta Deschamps, aki hozzátette, hogy a jövőben sokkal közvetlenebb lesz a kapcsolata a játékosokkal, könnyebben elérhető lesz.

A világsztár focisták talán még a telefonhasználat engedélyezésénél is jobban örülnek annak, hogy véget ért a 45 perces csapatgyűlések és hegyi beszédek kora:

a jövőben 10 percesek lesznek a megbeszélések, a fontos dolgokat ennyi idő alatt is el lehet mondani.

Végezetül Deschamps elárulta, hogy a 2026-os világbajnokság után – ami számára már a negyedik lesz a csapat élén – nem kíván hosszabbítani szövetségi kapitányként.

„Rengetegen támadtak, mindenkinek megvan a maga elképzelése. Én viszont meghoztam a döntéseket és vállalom is értük a felelősséget. Ami ma igaz, az egy hónap múlva már nem lesz azt. A fociban három naponta jön a büntetés, ami engem már hidegen hagy, de a játékosok többé-kevésbé még érzékenyek ezekre a dolgokra. Számomra csak egyetlen határ van, ez pedig az emberség. Ha ezt a vonalat átléped, akkor vége, többé semmi nem lesz ugyanaz” – vette egy kicsit érzelgősre az interjú végét Deschamps.

A francia válogatott jól reagált a változtatásokra, ugyanis a vb-selejtezők D csoportjának pénteki első fordulójában 2-0-ra legyőzte Ukrajnát a lengyelországi Wroclawban.