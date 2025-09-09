Az írek elleni 2-2-es döntetlen után még nagyobb erőpróba vár a magyar válogatottra kedd este. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája-címvédő portugálokat fogadja a Puskás Arénában 20.45-től. A magyar csapat vezető szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade a közösségi oldalán írta meg, hogy a Liverpool nyáron elhunyt portugál támadója, Szoboszlai Dominik néhai csapattársa, Diogo Jota és a szintén elhunyt testvére, André Silva emléke előtt vastapssal róják le kegyeletüket.

A magyar szurkolók szívszorító megemlékezésre készülnek a portugálok ellen: Diogo Jota, Szoboszlai elhunyt csapattársa lesz a középpontban

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A magyar szurkolók Diogo Jota emléke előtt tisztelegnek

A Carpathian Brigade a Facebook-oldalán jelezte, hogy a mérkőzés 20-21 perce között szeretné leróni tiszteletét a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várják a teljes publikum csatlakozását – vette észre a Magyar Nemzet.

A magyar válogatott portugálok elleni meccse amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, ezért külön felhívja a magyar szurkolók figyelmét, hogy a Dózsa György út felőli kapu mögötti oldal mindhárom szintjén helyen foglalók a kezdés előtt legkésőbb 20 perccel foglalják el a helyüket.

A magyar-portugál meccs nem csupán a Diogo Jota halála miatti megemlékezés kapcsán lesz különleges a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik számára, hanem azért is, mert pályafutása során először játszhat gyermekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen.

