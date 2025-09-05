„Tizenegyes!" – szólt a játékvezető vasárnap délután. A labda mögé James Milner állt, aki 39 évesen is tökéletesen rúgta a büntetőt. A labda tűpontosan a bal alsóban kötött ki, 1-1. Milner nem ment a labdáért, hanem a kamerát keresve kiment ünnepelni. Keresztbe tett kész, a szokásos gólöröm – noha 2019 óta, hat éve nem lőtt a kapuba –, majd leült a földre és Diogo Jota videójátékos mozdulataival emlékezett meg korábbi társára, jó barátjára, mindezt stílusosan a 20-as mezben, amit Jota miatt választott. A Brighton végül 2-1-re nyert. A meccs Milner gólja és rekordbeállítása miatt gyaníthatóan, az emberi gesztus okán pedig biztosan emlékezetes marad.
A 39 éves, már több mint két évtizede a Premier League-ben játszó futballista nyáron választotta a 20-as mezszámot, amikor társa, Carlos Baleba mezszámot váltott. Milner döntésének okát ki ne ismerné: a nyáron autóbalesetben tragikusan elhunyt liverpooli csatár, Diogo Jota is ezt a számot viselte. Milner három évig focizott együtt a portugállal 2021 és 2024 között. Az angol középpályás a döntéséről így beszélt.
„Amint meghallottam, hogy Carlos (Baleba) számot szeretne váltani, és a 20-as felszabadul, szerettem volna azt megkapni, hogy ezzel is tisztelegjek, és természetesen megemlékezzek Diogo Jotáról. Egy fantasztikus játékos volt, akivel volt szerencsém együtt játszani – egyben nagyszerű barátommá is vált. Nagy megtiszteltetés az ő mezszámát viselnem idén a Premier League-ben – nyilatkozta még nyáron Milner, majd a góljával a PL történetének második legidősebb gólszerzőjeként Jotáról beszélt. – Hat év után szereztem gólt a bajnokságban, éppen a 20-as mezszámban. Tudom, hogy fentről ő is segített nekem.”
James Milner tökéletesen megtestesíti a Premier League-et már 24 idénye. A liverpooli évei alatt a “kőműves középpályának” a kirobbanthatatlan pillére volt Jordan Henderson és Gini Wijnaldom mellett. Korábban a közösségi médiában sokan csak a PL legunalmasabb játékosának hívták. S hogy miért? Mert nem tűnt ki semmivel, nem vett luxusautót, csak csinálta a dolgát.
Az örökifjú középpályás karrierje Leedsben kezdődött, ahol szó szerint berúgta az ajtót a 2002/03-as idényben. Az ekkor még csak gimnazista Milner karrierje első gólját az angol bajnokságban ekkor szerezte, a módját is megadta ennek. Az angol novemberben a West Ham ellen debütált az élvonalban, majd pár héttel később a Sunderland otthonában gólt is lőtt 16 évesen és 356 naposan – viszonyításképpen: öt nappal fiatalabban, mint a nemrégiben a Liverpoolnak meccset nyerő tini, Rio Ngumoha. S ha egy üzlet beindul!
Milner egy héttel később a Chelsea ellen állt be csereként az első félidőben, a játékrész hosszabbításában támadókat megszégyenítően megverte a világbajnok Marcel Desaillyt majd Ed De Goey kapujába lőtt. Gyorsan közönségkedvenc lett.
Milner így emlékezett vissza a 2000-es évek eleji Premier League-re:
Akkoriban heti 70 fontot kerestem, és miután fiatal voltam, rengeteg feladatom volt az edzések után is a csapatnál: cipőmosás, edzőruhák mosása... Emlékszem, az első győzelmi bónuszomból vettem egy telefont, illetve egy tévét, így végre tudtam otthon nézni a Sky Sportsot.
Ugye érezzük a különbséget? Ma már a Milner korában lévő fiatal tehetségek alsó hangon a tízszeresét keresik 15-16 évesen, vagy gondoljunk csak Lamine Yamal esetére. Más világ volt 20 évvel ezelőtt...
Milner fokozatosan lépdelt felfelé a ranglétrán, egy idő után már nem neki kellett a többiek cipőjét kimosnia. A Leeds után a Newcastle United és az Aston Villa meghatározó játékosa lett, mindkét helyen több mint 100-100 PL-meccset húzott le, majd a 2010-es évek elején már Európában is egyre nagyobb figyelmet kapott ((2010-ben Anglia legjobb fiatal játékosa volt 24 évesen...), a Manchester City le is igazolta, és kétszer megnyerte a bajnokságot (2012 és 2014). Kevesen tudják, de amikor a City 6-1-re nyert az Old Traffordon, akkor Mario Balotteli híres gólöröménél („Why Always Me" feliratú póló) Milner adta a gólpasszt. Ez pedig igazából jól le is írja az angol jellemét: a kemény munkát elvégzi, de mindig is a háttérben marad.
Erőnléti gondjai sosem voltak neki, amikor 2015-ben a Liverpoolhoz igazol ingyen – sokan a Premier League történetének legjobb üzletének nevezik ezt ingyen –, akkor minden évben ő volt a laktáttesztek királya. Jürgen Klopp alatt a felkészülés elején a Vörösök játékosai egy brutális fizikai kihívásnak voltak kitéve. Ennek lényege, hogy teszteljék a játékosok fizikai határait, egyre intenzívebben kell az adott távokat megtenniük, és mindegyik végén az orvosok a játékosok füléből vérmintát vesznek, így mérve a tejsavszintjüket.
James Milner minden évben az első volt, igaz a mondás: a kor csak egy szám.
A középpályás egy interjúban elmondta, korábban a Leedsnél még a 2000-es évek elején a nyári felkészülés első két hetében nem volt labdás edzésük, hanem az erőnlétük javítása érdekében brutális tréningek voltak. Talán ennek is volt köszönhető, hogy 30 év fölött is könnyedén vert köröket a fiatalokra.
A Liverpool és James Milner házasságára a sikeres talán a legjobb szó: egy Bajnokok Ligája, egy Premier League-, egy FA-kupa-, egy Ligakupa-, egy UEFA Szuperkupa és egy klubvilágbajnoki győzelem nyolc év alatt. Milner higgadt büntetőivel számos meccset nyert meg a klubnak, de a gólvonalról való mentéseire is sokáig fognak emlékezni a szurkolók. Vagy ott van a 2019-es BL-elődöntő, amikor a Barcelonát csodával határos módon háromgólos hátrányból sikerült kiejteni Liverpoolban. A lefújás után Milner elterült az Anfield gyepén, és sírt. Megdolgozott ezért a sikerért is.
2023-ban a szerződése lejárta után már-már szokása szerint, ingyen csatlakozott a Brightonhoz, ahol azonban az előző idénye borzasztóan sikeredett. Egy súlyos sérülés miatt 237 napot kellett kihagynia, mindössze négy bajnokin játszott az egész évadban. Megpróbáltatásokkal teli időszak volt ez, Milner utólag bevallotta, járni is alig tudott, a lábujjait sokáig nem tudta mozgatni. Borzasztóan hálás volt az orvosoknak, hogy újra a pályán lehetett, és nem utolsó sorban a Brightonnak, amely egy ilyen idény után is meghosszabbította a szerződését. Az angol viszont ezt az időszakot is kihasználta, Hürzeler munkáját tapasztalataival segítette, így felkészült már az aktív pályafutása utáni életre. De még egy feladata hátra van.
640 PL-mérkőzéssel a lábában, már csak 14-szer kell pályára lépnie, hogy megdöntse Gareth Barry sokáig megdönthetetlennek gondolt rekordját, 653 angol bajnoki mérkőzését.