„Tizenegyes!" – szólt a játékvezető vasárnap délután. A labda mögé James Milner állt, aki 39 évesen is tökéletesen rúgta a büntetőt. A labda tűpontosan a bal alsóban kötött ki, 1-1. Milner nem ment a labdáért, hanem a kamerát keresve kiment ünnepelni. Keresztbe tett kész, a szokásos gólöröm – noha 2019 óta, hat éve nem lőtt a kapuba –, majd leült a földre és Diogo Jota videójátékos mozdulataival emlékezett meg korábbi társára, jó barátjára, mindezt stílusosan a 20-as mezben, amit Jota miatt választott. A Brighton végül 2-1-re nyert. A meccs Milner gólja és rekordbeállítása miatt gyaníthatóan, az emberi gesztus okán pedig biztosan emlékezetes marad.

James Milner szívszaggató gesztusa Diogo Jota halála után

A 39 éves, már több mint két évtizede a Premier League-ben játszó futballista nyáron választotta a 20-as mezszámot, amikor társa, Carlos Baleba mezszámot váltott. Milner döntésének okát ki ne ismerné: a nyáron autóbalesetben tragikusan elhunyt liverpooli csatár, Diogo Jota is ezt a számot viselte. Milner három évig focizott együtt a portugállal 2021 és 2024 között. Az angol középpályás a döntéséről így beszélt.

„Amint meghallottam, hogy Carlos (Baleba) számot szeretne váltani, és a 20-as felszabadul, szerettem volna azt megkapni, hogy ezzel is tisztelegjek, és természetesen megemlékezzek Diogo Jotáról. Egy fantasztikus játékos volt, akivel volt szerencsém együtt játszani – egyben nagyszerű barátommá is vált. Nagy megtiszteltetés az ő mezszámát viselnem idén a Premier League-ben – nyilatkozta még nyáron Milner, majd a góljával a PL történetének második legidősebb gólszerzőjeként Jotáról beszélt. – Hat év után szereztem gólt a bajnokságban, éppen a 20-as mezszámban. Tudom, hogy fentről ő is segített nekem.”

Az angol foci legunalmasabb játékosa

James Milner tökéletesen megtestesíti a Premier League-et már 24 idénye. A liverpooli évei alatt a “kőműves középpályának” a kirobbanthatatlan pillére volt Jordan Henderson és Gini Wijnaldom mellett. Korábban a közösségi médiában sokan csak a PL legunalmasabb játékosának hívták. S hogy miért? Mert nem tűnt ki semmivel, nem vett luxusautót, csak csinálta a dolgát.

Milner koráról, rutinjáról sokat elmond, hogy jelenlegi edzője, a brightoni Fabian Hürzeler hét évvel fiatalabb nála.

Vagy ott van az Arsenal szupertehetsége, a 15 éves Max Dowman. Amikor a fiatal szélső megszületett – 2009 –, akkor Milner már angol válogatott tagjaként a 2010-es vb-re készült, és a PL-ben is több mint 250 alkalommal lépett pályára. Idén pedig egymás ellen játszhatnak...

Az örökifjú középpályás karrierje Leedsben kezdődött, ahol szó szerint berúgta az ajtót a 2002/03-as idényben. Az ekkor még csak gimnazista Milner karrierje első gólját az angol bajnokságban ekkor szerezte, a módját is megadta ennek. Az angol novemberben a West Ham ellen debütált az élvonalban, majd pár héttel később a Sunderland otthonában gólt is lőtt 16 évesen és 356 naposan – viszonyításképpen: öt nappal fiatalabban, mint a nemrégiben a Liverpoolnak meccset nyerő tini, Rio Ngumoha. S ha egy üzlet beindul!

Milner egy héttel később a Chelsea ellen állt be csereként az első félidőben, a játékrész hosszabbításában támadókat megszégyenítően megverte a világbajnok Marcel Desaillyt majd Ed De Goey kapujába lőtt. Gyorsan közönségkedvenc lett.

Luxusautó? Többemeletes villa? A fenét!

Milner így emlékezett vissza a 2000-es évek eleji Premier League-re:

Akkoriban heti 70 fontot kerestem, és miután fiatal voltam, rengeteg feladatom volt az edzések után is a csapatnál: cipőmosás, edzőruhák mosása... Emlékszem, az első győzelmi bónuszomból vettem egy telefont, illetve egy tévét, így végre tudtam otthon nézni a Sky Sportsot.

Ugye érezzük a különbséget? Ma már a Milner korában lévő fiatal tehetségek alsó hangon a tízszeresét keresik 15-16 évesen, vagy gondoljunk csak Lamine Yamal esetére. Más világ volt 20 évvel ezelőtt...