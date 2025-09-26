Live
Liverpoolban komolyan veszik az emlékezést. A nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota esetében a klub már számos gesztust tett a család felé, de talán ez a mostani mind közül a legnagyobb.

Arne Slot, a Premier League-ben címvédő Liverpool edzője megerősítette, hogy a klub többségi tulajdonosa, az amerikai Fenway Sports Group kész kifizetni a nyáron tragikus autóbalesetben meghalt Diogo Jota hátralévő szerződésének teljes összegét. A portugál támadónak még két évig érvényes szerződése, ami után a család az utolsó centig meg fogja kapni a megállapodás által rögzített összeget.

Liverpool fans display a banner to pay tribute to Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota ahead of the English FA Community Shield football match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium, in London on August 10, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Páratlan módon ápolja a Liverpool a 2025. július 3-án elhunyt Diogo Jota emlékét
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Diogo Jota családja mindent megkap

A szerződés részletei nem ismertek, de az biztos, hogy mindent Jota családja fog kapni. A Pool annak ellenére is megteszi a több millió font értékű gesztust, hogy Jota halála miatt eggyel több játékost kellett szerződtetniük a nyáron, ami plusz kiadást jelentett.

Slot a korábbi skót válogatott legendának, Ally McCoistnak adott interjúban ismét elmondta, milyen mélyen meghatotta a város, a szurkolók és saját játékosainak reakciója a gyász idején.

Diogo Jota és testvére, André Silva július 3-ára virradó éjjel szenvedett autóbalesetet a spanyolországi Zamora tartományban, miközben a santanderi komphoz tartottak, hogy együtt térjenek vissza Angliába, ahol a 28 éves, 49-szeres portugál válogatott támadó megkezdte volna a felkészülést a bajnokcsapattal.

