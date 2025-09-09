Sok mindenre fel lehetett készülve a portugál válogatott és a vendég csapatot elkésírő pár száz szurkoló, de arra aligha, ami a magyar-portugál meccs 20. percében történt. A Puskás Aréna közel 60 ezres közönsége egy emberként tapsolt egy percen át a július 3-án tragikus balesetben életét vesztő Diogo Jota emléke előtt tisztelegve.

Fotó: VALTER GOUVEIA / NurPhoto

A kezdeményezés attól a Cintia nevű magyar szurkolótól indult, aki egyszer egy megható gesztussal már bekerült hírekbe: a fiatal lány 2023. októberében ajándékba felajánlotta a Magyarország-Szerbia labdarúgó-mérkőzésre szóló belépőjegyét egy rászorulónak. Az akkor 22 éves szurkoló egy betegség miatt orvosi beavatkozásra szorult, és a doktorok külön felhívták a figyelmét, hogy a legyengült állapotában ne menjen közösségbe, nehogy elkapjon valamilyen kórokozót.

Az azóta már tünetmentes drukkerlány most azt vetette fel, hogy a Puskás Aréna 60 ezer szurkolója a 20 és a 21. perc között tapssal emlékezzen meg Diogo Jotára és persze testvérére, a balesetben szintén életét vesztő André Silvára. Jota a válogatottban a 21-es, míg klubjában, a Liverpoolban a 20-as mezben játszott.

A kezdeményezést pedig a felkarolta a válogatott legnagyobb szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade, amelyik az MLSZ-szel vívott „háborúja” jegyében akarja megmutatni, hogy ők a válogatottat sújtó büntetések egyedüli okozói.

Az pedig már csak a hab volt a tortán, hogy miközben a szurkolók Jotára emlékeztek, a magyar válogatott egy csodálatos támadás végén Varga Barnabás góljával megszerezte a vezetést.

