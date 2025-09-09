Live
A futball és a sport csodája. Egy percre szinte megállt az élet a Puskás Arénában, amikor a magyar-portugál vb-selejtező 20. percében mintegy 60 ezer ember kezdett vastapsba, a vendégek tragikus autóbalesetben elhunyt sztárja, Diogo Jota az emléke előtt tisztelegve.

Sok mindenre fel lehetett készülve a portugál válogatott és a vendég csapatot elkésírő pár száz szurkoló, de arra aligha, ami a magyar-portugál meccs 20. percében történt. A Puskás Aréna közel 60 ezres közönsége egy emberként tapsolt egy percen át a július 3-án tragikus balesetben életét vesztő Diogo Jota emléke előtt tisztelegve.

Diogo Jota of Portugal during the Uefa Nation League football match between Portugal and Czech Republic at Estadio Jose Alvalade in Lisbon on June 9, 2022. (Photo by Valter Gouveia/NurPhoto) (Photo by Valter Gouveia / NurPhoto via AFP)
Diogo Jota emléke előtt tisztelgett közel 60 ezer szurkoló a Puskás Arénában
Fotó: VALTER GOUVEIA / NurPhoto

Diogo Jota előtt tisztelgett a magyar szurkolósereg

A kezdeményezés attól a Cintia nevű magyar szurkolótól indult, aki egyszer egy megható gesztussal már bekerült hírekbe: a fiatal lány 2023. októberében ajándékba felajánlotta a Magyarország-Szerbia labdarúgó-mérkőzésre szóló belépőjegyét egy rászorulónak. Az akkor 22 éves szurkoló egy betegség miatt orvosi beavatkozásra szorult, és a doktorok külön felhívták a figyelmét, hogy a legyengült állapotában ne menjen közösségbe, nehogy elkapjon valamilyen kórokozót.

Az azóta már tünetmentes drukkerlány most azt vetette fel, hogy a Puskás Aréna 60 ezer szurkolója a 20 és a 21. perc között tapssal emlékezzen meg Diogo Jotára és persze testvérére, a balesetben szintén életét vesztő André Silvára. Jota a válogatottban a 21-es, míg klubjában, a Liverpoolban a 20-as mezben játszott.

A kezdeményezést pedig a felkarolta a válogatott legnagyobb szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade, amelyik az MLSZ-szel vívott „háborúja” jegyében akarja megmutatni, hogy ők a válogatottat sújtó büntetések egyedüli okozói.

Az pedig már csak a hab volt a tortán, hogy miközben a szurkolók Jotára emlékeztek, a magyar válogatott egy csodálatos támadás végén Varga Barnabás góljával megszerezte a vezetést.

