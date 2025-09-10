A Liverpool focistája július elején autóbalesetben vesztette életét testvérével, André Silvával együtt. Míg Diogo Jota mezszáma a Liverpoolban a 20-as, addig a portugál válogatottnál a 21-es volt – előbbi helyen visszavonultatták, utóbbinál Ruben Neves örökölte meg. Azóta jellemző, hogy Jota korábbi együtteseinél a 20. vagy a 21. percben a szurkolók állva, tapsolással emlékeznek meg a 28 évesen elhunyt válogatott játékosról és öccséről. Azóta a Liverpool négy, a portugál válogatott pedig két tétmérkőzést játszott. Ezek közül háromszor is esett gól e két perc valamelyikében.
A portugálok spanyol szövetségi kapitánya, Roberto Martínez az Örményország elleni mérkőzés után kiemelte, hogy Diogo Jota érezhetően velük volt, ennek is tulajdonítják a 21. percben szerzett gólt. Portugália legközelebb október 11-én, hazai pályán, Írország ellen lép pályára...