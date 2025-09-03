Július 3-án éjszaka halálos kimenetelű balesetet szenvedett Diogo Jota, a Liverpool és a portugál válogatott sztárja, valamint testvére, André Silva. Jota 20-as számú mezét örökre visszavonultatta az angol sztárcsapat, azt többé senki nem fogja viselni az Anfield Road hazai öltözőjében. A portugál válogatottnál azonban másként döntöttek, a 21-es mez továbbra is ott lehet a pályán. A hivatalos bejelentés szerint az immár legendás számot Ruben Neves, Diogo Jota egykori legjobb barátja örökölte meg.

Diogo Jota 21-es mezszámát Ruben Neves fogja hordani a portugál válogatottban

Fotó: NurPhoto/Valter Gouveia

Ruben Neves lábán is tovább él Diogo Jota emléke

Neves szeptember 9-én a budapesti Puskás Arénában a magyar válogatott elleni vb-selejtezőn már egy tetoválással gazdagabban fog megjelenni: bal vádlijára egy fényképet rajzolt az ügyes tetoválóművész, amelyen Neves és Jota látható egy gólöröm során.

