A jövő nyáron kezdődő 48 csapatos tornát az Egyesült Államok Kanada és Mexikó közösen rendezi majd, de 104 mérkőzés többségét, egészen pontosan 78-at az Államokban rendeznek majd, köztük a döntőt is. Donald Trump kijelentése azért is érdekes, mert a világbajnokság megszervezéséért és a helyszínek kijelöléséért a FIFA felel, így bármiféle változtatás komoly logisztikai kihívást jelentene. Az sem világos, hogy Trumpnak van-e jogköre belenyúlni a helyszínek kijelölésébe, noha közeli munkakapcsolatban áll Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével.

Donald Trump és a FIFA elnöke, Gianni Infantino

Donald Trump szerint nem lesz gond

„Biztonságos lesz a világbajnokság” – mondta Trump újságíróknak az Ovális Irodában. „Ha úgy gondolom, hogy egy város nem biztonságos, akkor másik helyszínre visszük a mérkőzést” – tette hozzá.

Az eredetileg kijelölt amerikai rendező városok: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco és Seattle.

Trumpot konkrétan a demokrata vezetésű Seattle-ről és San Franciscóról kérdezték, ahol egyaránt hat meccset terveznek rendezni. Emellett Los Angelesről is beszélt, amely szintén demokrata fellegvár, és a jövő évi vb nyolc mérkőzésének, valamint a 2028-as olimpiának ad majd otthont.

„Ha bármelyik városról úgy gondoljuk, hogy akár csak egy kicsit is veszélyes lehet a világbajnokság vagy az olimpia szempontjából – de főleg a vb miatt, mert olyan sok helyszín van –, akkor nem engedjük, hogy ott rendezzék. Áthelyezzük máshova” – fogalmazott Trump.

Az elnök politikájának központi elemévé tette a bűnözés elleni küzdelmet ebben pedig a Nemzeti Gárda katonái is segédkeznek.

A világbajnokság csoportkörének sorsolását december 5-én tartják Washingtonban. A torna június 11-től július 19-ig tart majd.