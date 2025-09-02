A nyári átigazolási időszak utolsó napján a Manchester City a világ egyik legjobb kapusával pótolta a brazil Edersont, aki a Ferencváros Európa-liga ellenfeléhez, a török Fenerbahcéhoz igazolt. Gianluigi Donnarumma sajtóhírek szerint 35 millió euróért szerződött új csapatához, ahová öt évre kötelezte el magát.

Gianluigi Donnarumma a Manchester Citynél folytatja pályafutását

Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Megvan Gianluigi Donnarumma manchesteri mezszáma

A Manchester City azonban kedd este a hivatalos közösségi oldalán tudatta az olasz sztár a 25-ös számban fog védeni, amiben a klub korább játékosai közül Fernandinho, Joe Hart, Emmanuel Adebayor, Wayne Bridge és Joe Hart is játszott. Maga az olasz kapus ebben a számban még soha nem játszott pályafutása során.

Our new signing, @donnarumma will wear the number 25 shirt 👕 — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

Mindez azért meglepő, mert a The Mirror korábban arról írt, hogy a 2021-es Európa-bajnokság legjobb játékosának megválasztott olasz kapus Angliában a kedvenc mezszámát, a 99-est fogja viselni, amiben 16 évesen berobbant az AC Milanban. Ezzel a számmal egyébként Donnarumma történelmet írt volna, ugyanis eddig még soha senki nem játszott a legnagyobb kétjegyű számmal a hátán az angol élvonalban – ahol egyébként nincsenek kifejezetten szigorú szabályok a mezszámokat illetően. Ennek ellenére liga korábban megtiltotta a portugál válogatott Renato Sanchesnek, hogy a 85-ös mezszámot válassza, amikor a 2017/18-as szezonban kölcsönben a Swansea Cityhez került. A Cityben egyébként az eddigi legmagasabb engedélyezett mezszám a 87-es volt, amit James McAtee viselt korábban.

Donnarumma 2021 júliusában szerződött az AC Milantól a francia PSG-hez, ahol 161 meccsen szerepelt, idén megnyerte a Bajnokok Ligáját a párizsi együttessel, emellett négyszeres francia bajnoknak, kétszeres kupagyőztesnek és háromszoros francia Szuperkupa-győztesnek mondhatja magát. Az olasz válogatottban mindössze 17 évesen mutatkozott be, és 74 meccsnél tart.

