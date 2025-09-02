Live
Nagyot robbantott a Manchester City az átigazolási piac zárónapján, ugyanis leigazolta az olasz válogatott Európa-bajnok és Bajnokok Ligája-győztes kapusát. Az angol klub most a közösségi oldalán jelentette be, hogy Gianluigi Donnarumma milyen mezszámot választott magának.

A nyári átigazolási időszak utolsó napján a Manchester City a világ egyik legjobb kapusával pótolta a brazil Edersont, aki a Ferencváros Európa-liga ellenfeléhez, a török Fenerbahcéhoz igazolt. Gianluigi Donnarumma sajtóhírek szerint 35 millió euróért szerződött új csapatához, ahová öt évre kötelezte el magát.

(FILES) Paris Saint-Germain's Italian goalkeeper #01 Gianluigi Donnarumma warms up before the start of the UEFA Champions League semi-final second leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal at the Parc des Princes stadium in Paris, on May 7, 2025. Manchester City confirmed the signing of goalkeeper Gianluigi Donnarumma from Paris Saint-Germain on August 2, 2025, for a reported fee of around 35 million euros ($41 million). (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Gianluigi Donnarumma a Manchester Citynél folytatja pályafutását 
Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Megvan Gianluigi Donnarumma manchesteri mezszáma

A Manchester City azonban kedd este a hivatalos közösségi oldalán tudatta az olasz sztár a 25-ös számban fog védeni, amiben a klub korább játékosai közül Fernandinho, Joe Hart, Emmanuel Adebayor, Wayne Bridge és Joe Hart is játszott. Maga az olasz kapus ebben a számban még soha nem játszott pályafutása során.

Mindez azért meglepő, mert a The Mirror korábban arról írt, hogy a 2021-es Európa-bajnokság legjobb játékosának megválasztott olasz kapus Angliában a kedvenc mezszámát, a 99-est fogja viselni, amiben 16 évesen berobbant az AC Milanban. Ezzel a számmal egyébként Donnarumma történelmet írt volna, ugyanis eddig még soha senki nem játszott a legnagyobb kétjegyű számmal a hátán az angol élvonalban – ahol egyébként nincsenek kifejezetten szigorú szabályok a mezszámokat illetően. Ennek ellenére liga korábban megtiltotta a portugál válogatott Renato Sanchesnek, hogy a 85-ös mezszámot válassza, amikor a 2017/18-as szezonban kölcsönben a Swansea Cityhez került. A Cityben egyébként az eddigi legmagasabb engedélyezett mezszám a 87-es volt, amit James McAtee viselt korábban.

Donnarumma 2021 júliusában szerződött az AC Milantól a francia PSG-hez, ahol 161 meccsen szerepelt, idén megnyerte a Bajnokok Ligáját a párizsi együttessel, emellett négyszeres francia bajnoknak, kétszeres kupagyőztesnek és háromszoros francia Szuperkupa-győztesnek mondhatja magát. Az olasz válogatottban mindössze 17 évesen mutatkozott be, és 74 meccsnél tart. 

