A 24 éves szélsőt 2024-ben tiltotta el ideiglenesen doppingolás miatt az Angol Labdarúgó Szövetség, miután szervezetében meldoniumot – egy tiltott teljesítményfokozó szert – mutattak ki, most pedig már az a terve, hogy sportágat vált és elindul az olimpián.

Fotó: GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mihajlo Mudrik a doppingvétség után új irányt keres: irány az olimpia?

Az ügy idén kapott hivatalos megerősítést, ezzel Mudrik karrierje gyakorlatilag félbeszakadt mindössze két évvel azután, hogy rekordösszegért a Chelsea-hez igazolt.

Az egykor Európa egyik legígéretesebb támadótehetségének tartott játékos most kénytelen más jövőt keresni, miután futballpályafutása komoly veszélybe került.

Sprinterként Los Angeles felé

A spanyol Marca értesülései szerint

Mudrik hatalmas váltást tervez: célja, hogy Ukrajna atlétikai válogatottjában sprinterként vegyen részt a 2028-as nyári olimpián, amelyet Los Angeles rendez majd. A beszámolók szerint az elmúlt hónapokban volt olimpikonok irányítása mellett edz, hogy a futballban már sokszor megmutatott sebességét másfajta pályán, a 100 és 200 méteres síkfutásban kamatoztathassa.

🚨‼️𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 Mykhailo Mudryk has decided to pursue a career in athletics and his aim is to represent Ukraine in Los Angeles 2028 Olympic Games.



He has chosen to change his football cleats for track spikes.



—@marca pic.twitter.com/70ewaYeKSZ — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) September 19, 2025

Ahhoz azonban, hogy kijusson az olimpiára, szigorú feltételeknek kell megfelelnie.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség szintidejeit el kell érnie, valamint a 2027-ben esedékes ukrán válogatókon is bizonyítania kell, hogy helye van a csapatban.

Mudrik labdarúgóként is leginkább villámgyors futásáról és robbanékonyságáról volt ismert, amit a Chelsea szurkolói is több alkalommal megtapasztalhattak. Nem véletlen tehát, hogy ha új fejezetet kell nyitnia karrierjében, olyan sportágat választ, ahol a gyorsaság a legnagyobb érték.

Hogy valóban sikerül-e a váltás, és Ukrajna színeiben láthatjuk-e őt a Los Angeles-i olimpián, azt még korai lenne megmondani, de a hírek szerint nagyon komolyan gondolja, hogy ott lesz az ötkarikás játékokon.