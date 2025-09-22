Live
Trump könnyek között búcsúzott: így siratta el barátját, Charlie Kirköt

Ez nagyot szólna. Mihajlo Mudrik új sportágban próbálna szerencsét: könnyen lehet, hogy a futópályán láthatjuk viszont a jelenleg doppingvétség miatt eltiltott Chelsea-játékost, aki a 2028-as Los Angeles-i olimpián szeretne a szülőhazája, Ukrajna színeiben indulni.

A 24 éves szélsőt 2024-ben tiltotta el ideiglenesen doppingolás miatt az Angol Labdarúgó Szövetség, miután szervezetében meldoniumot – egy tiltott teljesítményfokozó szert – mutattak ki, most pedig már az a terve, hogy sportágat vált és elindul az olimpián.

Mihajlo Mudrik az olimpián? Komolyan gondolja a doppingolás miatt eltiltott Chelsea-sztár
Fotó: GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mihajlo Mudrik a doppingvétség után új irányt keres: irány az olimpia?

Az ügy idén kapott hivatalos megerősítést, ezzel Mudrik karrierje gyakorlatilag félbeszakadt mindössze két évvel azután, hogy rekordösszegért a Chelsea-hez igazolt.  

Az egykor Európa egyik legígéretesebb támadótehetségének tartott játékos most kénytelen más jövőt keresni, miután futballpályafutása komoly veszélybe került.  

Sprinterként Los Angeles felé  

A spanyol Marca értesülései szerint 

Mudrik hatalmas váltást tervez: célja, hogy Ukrajna atlétikai válogatottjában sprinterként vegyen részt a 2028-as nyári olimpián, amelyet Los Angeles rendez majd. A beszámolók szerint az elmúlt hónapokban volt olimpikonok irányítása mellett edz, hogy a futballban már sokszor megmutatott sebességét másfajta pályán, a 100 és 200 méteres síkfutásban kamatoztathassa.  

Ahhoz azonban, hogy kijusson az olimpiára, szigorú feltételeknek kell megfelelnie. 

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség szintidejeit el kell érnie, valamint a 2027-ben esedékes ukrán válogatókon is bizonyítania kell, hogy helye van a csapatban.  

Mudrik labdarúgóként is leginkább villámgyors futásáról és robbanékonyságáról volt ismert, amit a Chelsea szurkolói is több alkalommal megtapasztalhattak. Nem véletlen tehát, hogy ha új fejezetet kell nyitnia karrierjében, olyan sportágat választ, ahol a gyorsaság a legnagyobb érték.  

Hogy valóban sikerül-e a váltás, és Ukrajna színeiben láthatjuk-e őt a Los Angeles-i olimpián, azt még korai lenne megmondani, de a hírek szerint nagyon komolyan gondolja, hogy ott lesz az ötkarikás játékokon. 

