Kedden a Bajnokok Ligája nyitó napjának legjobb meccsén (pontosabban legjobb félidejében) a Borussia Dortmund 4-4-es drámai döntetlent játszott a házigazda Juventus otthonában. A németek aligha örültek az egy pontnak, hát még akkor hogy bosszankodnának, ha azt is elvennék tőlük.

Ő itt Dortmund sztárcsatára, aki egy estére Dortmund lett

Fotó: LORIS ROSELLI / NurPhoto

Dortmund nevű csatár a Dortmundban

Rendben, nem játsszuk tovább a flepnist. A Borussia csapatában vagy a szertáros, vagy a marketingesek, vagy maga Serhou Guirassy volt annyira kreatív, hogy nem a saját nevével ellátott mezben lépett pályára Torinóban. Rejtélyes okból ugyanis Dortmund néven szerepelt a találkozón:

Ami még érdekesebbé teszi a sztorit, az az, hogy Guirassy meze, a saját nevével ellátva még megvolt, mielőtt a csapat megérkezett volna a vendég öltözőbe, sőt az első félidőt még ebben játszotta végig a kiváló csatár. A megfejtés az lehet, hogy a szünetben mezt akart váltani, de nem volt másik 9-es Guirassy névvel ellátott trikó, így maradt a Dortmund álnév a második félidőre.

A helyi, vesztfáliai újság, meccs első gólját szerző, Karem Adeyemit idézi, aki szerint „valami marketing húzás” lehetett ez a klub részéről.

A francia születésű, de Guinea-i válogatott Guirassy az előző idényben lett a BVB játékosa, és rögtön szenzációs futaballévet produkált: 50 tétmérkőzésen 38 gólt szerzett, a bajnokságban ebből 21-et, amivel második lett a gólkirály, Harry Kane (26) mögött, míg a BL-ben a barcelonai Raphinhával holtversenyben 13 góllal a sorozat aranycipőseként zárt.