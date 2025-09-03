Zajlik az élet az NB I-es DVTK háza táján, hiszen szerda délelőtt adtunk hírt arról az Origón, hogy rutinos, az NB I mezőnyét is tökéletesen ismerő francia támadó középpályást, csatárt igazolt a Diósgyőr. A miskolci klub közleménye szerint Yohan Croizet-Kollár játékjogát megvásárolta a Zalaegerszegtől a DVTK. Ha valaki azt hitte, hogy ezzel szeptember 3.-ának vége, akkor tévedett, még szerda este jött az újabb bejelentés, és úgy néz ki, a miskolciak maradtak az ex-újpesti vonalon, hiszen egy olyan labdarúgót igazoltak, akárcsak Croizet, aki megfordult a lila-fehéreknél.

Keita immár a DVTK-t erősíti

Fotó: DVTK

A DVTK ezúttal Keitát hozta el

A DVTK a hivatalos oldalán jelentette be, hogy egy 27 éves, másfél éve Magyarországon játszó elefántcsontparti középpályást igazolt a csapat. Aboubakar Keita átigazolási díj fejében érkezett Nyíregyházáról, de korábban Újpesten is játszott. Ez csak azért érdekes adalék, akárcsak Croizet esetében, mert a miskolciak sportigazgatója, Kovács Zoltán egykoron ünnepelt támadó volt a Megyeri úton. Kovács azt is megosztotta a DVTK honlapjával, hogy ezzel a szerdai két igazolással befejezték a klub keretének az átalakítását.