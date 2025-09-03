Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rutinos, az NB I mezőnyét is tökéletesen ismerő francia támadó középpályást, csatárt igazolt a Diósgyőr. A miskolci klub közleménye szerint Yohan Croizet-Kollár játékjogát megvásárolta a Zalaegerszegtől a DVTK.

A DVTK beszámolója szerint Yohan Croizet-Kollár megfelelt minden ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, és kedd délután aláírta két évre szóló szerződését. Szerda délelőtt pedig csatlakozik új társaihoz.

Yohan Croizet-Kollár, DVTK
Yohan Croizet-Kollár a DVTK játékosa lett
Fotó: dvtk.eu

Yohan Croizet-Kollár a DVTK-hoz igazolt

„Yohan Croizet-Kollár a Fizz Liga egyik legjobb képességű légiósa, amit évek óta folyamatosan bizonyít - mondta Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója.

 - Már az átigazolási időszak elején is szerettük volna átigazolni, ám csak mostanra tudtunk megállapodni a Zalaegerszeggel. De most itt van, és biztos vagyok benne, hogy a DVTK támadó szekciója sokkal veszélyesebb lesz vele. 

Több poszton is kiemelkedő teljesítményre képes, a szakmai stáb feladata, hogy eldöntse, melyik pozícióban tudja használni a meglévő rendszerben, illetve egy másik szerkezetben. Meggyőződésem, hogy támogató környezetben nagyon magas szintű teljesítményre képes, amit Diósgyőrben is bizonyítani is fog."

„Már több, mint öt éve Magyarországon játszom, ismerem a mezőnyt, természetesen a DVTK-t sem kellett bemutatni, amikor először kérdezték meg, hogy lenne-e kedvem Diósgyőrbe igazolni - kezdte Yohan Croizet-Kollár. - Csupa jót hallottam a klubról, a szakmai stábról, a létesítményekről, és a döntésemben nagy szerepet játszott a szurkolótábor is, mert 

minden labdarúgó szeret ilyen hangulatú stadionban játszani. A beilleszkedés biztosan gyorsan megy, hiszen Sajbán Mátéval két évet játszottunk együtt, Anderson Esitivel pedig idén tavasszal. Holdampf Gergővel pedig egy nyaralás során ismerkedtem meg, a legutóbbi egymás elleni meccs után is arról győzködött, hogy igazoljak Diósgyőrbe.

 Egész pályafutásom során támadó középpályást, esetleg árnyékéket játszottam a legutóbbi két évet kivéve, amikor előreküldtek középcsatárnak - tette hozzá. - A következő két évben az a legfontosabb célom, hogy a szurkolók mosolyogva távozzanak a stadionból. Gólokkal, gólpasszokkal szeretném kivenni a részem a győzelmekből, és ezentúl is mindent megteszek, hogy megoldásaimmal szórakoztatni tudjam a nézőket."

A francia Yohan Croizet (házasságkötés után: Yohan Croizet-Kollár) a metzi utánpótlásban vált labdarúgóvá, de az első csapatban nem kapott lehetőséget. Ezért Belgiumba költözött, ahol két lépésben a Mechelen játékosa, méghozzá meghatározó játékosa lett. Innen vásárolta meg a játékjogát az MLS-ben szereplő Kansas City. Rövid időre visszatért Belgiumba, 2020 februárja óta viszont Magyarországon játszik. Az Újpesttel kupát nyert, Zalaegerszegen pedig alapjátékosként tekintettek rá a változó szakmai stábok, akik irányítóként és középcsatárként is számíthattak rá.

Válogatott focistát igazolt a Nyíregyháza
Magyar válogatott lenne Fenyő Noah, aki a németeknek is érték
Horváth Ferenc visszatér? Ennek a magyar csapatnak lehet az edzője
Az NB I-ből Belgiumba igazolt a ZTE focistája

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!