A DVTK beszámolója szerint Yohan Croizet-Kollár megfelelt minden ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, és kedd délután aláírta két évre szóló szerződését. Szerda délelőtt pedig csatlakozik új társaihoz.

Yohan Croizet-Kollár a DVTK játékosa lett

Fotó: dvtk.eu

„Yohan Croizet-Kollár a Fizz Liga egyik legjobb képességű légiósa, amit évek óta folyamatosan bizonyít - mondta Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója.

- Már az átigazolási időszak elején is szerettük volna átigazolni, ám csak mostanra tudtunk megállapodni a Zalaegerszeggel. De most itt van, és biztos vagyok benne, hogy a DVTK támadó szekciója sokkal veszélyesebb lesz vele.

Több poszton is kiemelkedő teljesítményre képes, a szakmai stáb feladata, hogy eldöntse, melyik pozícióban tudja használni a meglévő rendszerben, illetve egy másik szerkezetben. Meggyőződésem, hogy támogató környezetben nagyon magas szintű teljesítményre képes, amit Diósgyőrben is bizonyítani is fog."

„Már több, mint öt éve Magyarországon játszom, ismerem a mezőnyt, természetesen a DVTK-t sem kellett bemutatni, amikor először kérdezték meg, hogy lenne-e kedvem Diósgyőrbe igazolni - kezdte Yohan Croizet-Kollár. - Csupa jót hallottam a klubról, a szakmai stábról, a létesítményekről, és a döntésemben nagy szerepet játszott a szurkolótábor is, mert

minden labdarúgó szeret ilyen hangulatú stadionban játszani. A beilleszkedés biztosan gyorsan megy, hiszen Sajbán Mátéval két évet játszottunk együtt, Anderson Esitivel pedig idén tavasszal. Holdampf Gergővel pedig egy nyaralás során ismerkedtem meg, a legutóbbi egymás elleni meccs után is arról győzködött, hogy igazoljak Diósgyőrbe.

Egész pályafutásom során támadó középpályást, esetleg árnyékéket játszottam a legutóbbi két évet kivéve, amikor előreküldtek középcsatárnak - tette hozzá. - A következő két évben az a legfontosabb célom, hogy a szurkolók mosolyogva távozzanak a stadionból. Gólokkal, gólpasszokkal szeretném kivenni a részem a győzelmekből, és ezentúl is mindent megteszek, hogy megoldásaimmal szórakoztatni tudjam a nézőket."