Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Debrecen csapatkapitánya szerint nem a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool, hanem a Barcelona vagy a Real Madrid nyeri meg majd a labdarúgó Bajnokok Ligáját. Dzsudzsák Balázs tehát nem az angolokat tartja fő esélyesnek, ám csapattársai közül sokan a Premier League címvédőjére voksoltak.

A magyar labdarúgó-válogatott rekordere, Dzsudzsák Balázs, valamint több debreceni focista is arra vállalkozott, hogy megtippelje, melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligáját a 2025/2026-os idényben.

Dzsudzsák Balázs szerint nem a Liverpool nyeri a BL-t
Dzsudzsák Balázs szerint nem a Liverpool nyeri a BL-t
Fotó: ARPAD KURUCZ / ANADOLU AGENCY

Dzsudzsák Balázs szerint spanyol csapat nyeri a BL-t

A Ripost megírta, hogy a DVSC az összes labdarúgóját megkérdezte, szerintük ki lesz a Bajnokok Ligája idei kiírásának végső győztese. A csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs nem a Liverpool sikerére tippelt. 

„Barca vagy Real” – mondta határozottan a 38 éves középpályás.

Dzsudzsák véleményét többen is osztották a csapatból, Komáromi György és Varga Ádám is a Real Madridra tippelt, míg Kocsis Dominik, Adrian Guerrero és Josua Mejías szerint a Barcelona lesz a Bajnokok Ligája győztese.

Szoboszlai Dominik százados lett Liverpoolban
Szoboszlaiék nyerik a BL-t? Dzsudzsák szerint nem, Lang szerint igen
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak viszont minden bizonnyal sokkal jobban fog esni az, amit Lang Ádám mondott: 

„Jó kérdés, remélem a Liverpool” 

– fogalmazott a magyar válogatott védő, akivel Szuhodovszki Soma, Maximilian Hofmann és Vajda Botond is egyetértett, sőt, még Sergio Navarro vezetőedző is az egyik legnagyobb esélyesként nevezte meg Szoboszlai és Kerkez klubját.

Kapcsolódó cikkek

Nem csitul a botrány Szoboszlaiék BL-meccse után – videó
Gusztustalan dolgot művelt a Chelsea szupersztárja a Bayern elleni BL-rangadón – videó
Diego Simeone segítője leköpött egy Liverpool-szurkolót Szoboszlaiék meccsén

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!