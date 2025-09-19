A magyar labdarúgó-válogatott rekordere, Dzsudzsák Balázs, valamint több debreceni focista is arra vállalkozott, hogy megtippelje, melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligáját a 2025/2026-os idényben.

Dzsudzsák Balázs szerint nem a Liverpool nyeri a BL-t

Dzsudzsák Balázs szerint spanyol csapat nyeri a BL-t

A Ripost megírta, hogy a DVSC az összes labdarúgóját megkérdezte, szerintük ki lesz a Bajnokok Ligája idei kiírásának végső győztese. A csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs nem a Liverpool sikerére tippelt.

„Barca vagy Real” – mondta határozottan a 38 éves középpályás.

Dzsudzsák véleményét többen is osztották a csapatból, Komáromi György és Varga Ádám is a Real Madridra tippelt, míg Kocsis Dominik, Adrian Guerrero és Josua Mejías szerint a Barcelona lesz a Bajnokok Ligája győztese.

Szoboszlaiék nyerik a BL-t? Dzsudzsák szerint nem, Lang szerint igen

Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak viszont minden bizonnyal sokkal jobban fog esni az, amit Lang Ádám mondott:

„Jó kérdés, remélem a Liverpool”

– fogalmazott a magyar válogatott védő, akivel Szuhodovszki Soma, Maximilian Hofmann és Vajda Botond is egyetértett, sőt, még Sergio Navarro vezetőedző is az egyik legnagyobb esélyesként nevezte meg Szoboszlai és Kerkez klubját.

