75 éves korában meghalt Dzsudzsák Balázs egykori edzője, akit a 109-szeres magyar válogatott focista még Eindhovenben is megvendégelt, amikor ott játszott.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Meghalt Opre Mihály, Dzsudzsák Balázs is gyászolja

Opre Mihály nemcsak trénerként, hanem játékvezetőként is ismert volt a hajdú-bihari és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei futballközegben, rengetegen gyászolják - írja a Ripost.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt szeretett sporttársunk, Opre Mihály. Misi bácsi szakértelmével évtizedeken keresztül segítette a DVKLSZ munkáját. Emellett elismert és sikeres labdarúgóedző volt

– idézi a Debreceni Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség által közzétett gyászhírt a haon.hu.

Opre Mihály korábban a DVSC csapatkapitányának, Dzsudzsák Balázsnak is az edzője volt. A magyar válogatottsági rekorder később is jó kapcsolatot ápolhatott a szakemberrel.

Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy amikor a PSV Eindhovenben játszott, akkor szép gesztus volt tőle, hogy elhívta egykori edzőjét Hollandiába. Opre Mihályt a VIP tribünön ülve a holland televízió többször is megmutatta a közvetítésben.

Opre Mihálytól szeptember 18-án, csütörtökön délben vesznek végső búcsút a Debreceni Köztemető 2. sz. ravatalozó termében.